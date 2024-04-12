20 بالمائة انخفاض في أسعار السيارات الجديدة مقارنة مع السنة الماضية

منظمة حماية المستهلك تكشف:

نفى رئيس المنظّمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي استمرار المنحى التصاعدي لأسعار السيارات المستعملة في الجزائر وحتى المركبات الجديدة لدى الوكلاء المعتمدين، وفقا لما يتمّ الترويج له من طرف بعض المستفيدين من تضخم الأسعار، قائلا إن هذه الأخيرة انخفضت حتى لدى المتعاملين المستوردين أنفسهم.

ويؤكّد زبدي في تصريح لـ”الشروق” أن نيل عدد معتبر من وكلاء السيّارات لاعتماد النشاط رسميا السنة الماضية ومباشرتهم عمليّة تموين السوق بالسيّارات المستوردة، منها “فيات” التي باشرت التصنيع أيضا وليس فقط الاستيراد، تضاف إليها كل من “أوبل” و”شيري” و”جيلي” ومركبات أخرى، ساهم في كسر الأسعار، مشدّدا على أن أسعار السيّارات اليوم ـ أي بعد رمضان ـ أقل بما نسبته 20 بالمائة مقارنة مع ما كانت عليه السنة الماضية.

ويجزم المتحدّث: “صحيح أن أسعار المركبات المستوردة كانت خيالية ووصلت أرقاما غير متوقعة خلال فترة منع الاستيراد، إلا أننا كمنظمة لحماية المستهلك رأينا استقرارا وتراجعا في أسعار السيارات حتى لدى الوكلاء المعتمدين وهي أرقام مبشّرة بالنسبة لنا، حيث نتوقّع انخفاضا أكثر يتجاوز العشرين بالمائة خلال سنة 2024”.

ويشدّد زبدي على أن الطرقات الجزائرية اليوم باتت مليئة بسيارات جديدة بترقيم للسنة الحالية، ما يعني أن عملية تسليم المركبات الجديدة مستمر ومتواصل بوتيرة سريعة، في حين تحدّث عن توقعات بدخول علامات أخرى مستقبلا السوق الجزائرية، بعد منح اعتمادات جديدة من طرف اللجنة التقنية المتواجدة على مستوى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.