20 بالمائة من الأزواج الجزائريين يعانون من اضطرابات الخصوبة

100 خبير يناقشون آﺧﺮ ﻣﺴﺘﺠﺪات ﺗقنيات اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺠﺎب

كشف خبراء وأطباء مختصون في الخصوبة، أن الإحصائيات تشير إلى أن 20 بالمائة ﻣﻦ اﻷزواج الذين ﯾﺘرددون ﻋﻠﻰ أطﺒﺎء أﻣﺮاض اﻟﻨﺴﺎء ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ، وفي هذا الإطار، أكدت اﻟﺪﻛﺘﻮرة أﻣﯿﻨﺔ أوﻣﺰﯾﺎن، طﺒﯿﺒﺔ ﻧﺴﺎء وﻣﺪﯾﺮة ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺠﺎب ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، وﻣﺆﺳسة الجمعية الجزائرية ﻟﻠﻄﺐ اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻲ، أن هذه الإحصائيات تؤكد ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ الاجتماعات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻣﺜﻞ “Day Fertility ” اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﺜﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎش ﻣﻊ الأخصائيين ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺪان، وﺗﺰوﯾﺪ الأطباء اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ بالأدوات اللازمة ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ في الجزائر.

وللوقوف على هذه الظاهرة أكثر، ﻧﻈﻤﺖ ﺷﺮﻛﺔ Merck، اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻠﻮم والتكنولوجيا، اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ الندوة الافتراضية “Day Fertility “، بمشاركة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 100 ﺧﺒﯿﺮ جزائري في الخصوبة، بمن فيهم أطﺒﺎء أﻣﺮاض اﻟﻨﺴﺎء، البيولوجيا، والمختصون ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ وتقنيات المساعدة على الإنجاب. وتناول هذا الحدث موضوع “اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات والتحديات”.

وأشارت الشركة في بيان لها، تلقت “الشروق” نسخة منه، أنه ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬا اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺮﻗﻤﻲ، ﺗﻄﻤﺢ Merck إﻟﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ العلاقات ﺑﯿﻦ ﺧﺒﺮاء اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻤﺎح ﻷﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ آﺧﺮ ﻣﺴﺘﺠﺪات ﺗقنيات اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺠﺎب واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮﯾﻦ.

وقال اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻨﺼﻒ ﻣﯿﻜﻼﺗﻲ، اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺮﻛﺔ Merck ﻟﺸﻤﺎل إفريقيا إن “Day Fertility ” هو ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﺰام الشركة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل التكوين اﻟﻄﺒﻲ، اﻟﺬي ﯾﻌﺪ إﺣﺪى اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ الاﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻷعمال الشركة.