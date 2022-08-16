20 تجمّعا اقتصاديا لجذب المستثمرين

عودة المعارض والصالونات بداية من 5 سبتمبر

بالموازاة مع استعجال استكمال النصوص التطبيقية المرافقة لقانون الاستثمار الجديد، تشهد الجزائر مطلع شهر سبتمبر المقبل عودة قوية للمعارض والصالونات الاقتصادية، التي شهدت تباطؤا في الوتيرة خلال الأشهر الماضية.

وتستهدف هذه الأخيرة الترويج للمنتج المحلي وجذب المستثمرين الأجانب من خلال برمجة 20 تظاهرة كبرى يحضرها عشرات آلاف المتعاملين الاقتصاديين المحليين ومن خارج الوطن في ظرف 120 يوم، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أكد في خطاباته السابقة أن “سنة 2022 ستكون سنة اقتصاد بامتياز”.

وكشفت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة عن تحضير وزارة التجارة وترقية الصادرات لتنظيم الطبعة الأولى للمعرض الدولي للمؤسسات المصغرة والناشئة وذلك في الفترة الممتدة من 5 إلى 7 سبتمبر 2022 بقصر المعارض، الصنوبر البحري، بالجزائر.

وتستهدف هذه الطبعة المورّدين الجزائريين أو الأجانب للمعدات الصناعية والمنتجات المتعلقة بأنشطة المؤسسات المصغرة الناشطة في مختلف القطاعات الاقتصادية للمشاركة مع أزيد من 800 مؤسسة مصغرة وناشئة.

ويندرج المعرض الدولي للمؤسسات المصغرة في إطار التوجهات الاقتصادية الجديدة للحكومة الرامية إلى تنمية الاقتصاد الوطني وخلق الثروة، كما يعد هذا المعرض موعدا اقتصاديا هاما للقاء والتواصل مع مختلف الفاعلين في مجال تطوير المؤسسات المصغرة والناشئة الناشطة في مختلف قطاعات النشاط.

وتتمثل القطاعات المعنية في صناعة الأغذية الزراعية، الصناعة التحويلية والتصنيع، الزراعة، المنسوجات والملابس، معدات تربية الحيوانات، الطاقات المتجددة، صناعة المستحضرات الصيدلانية وشبه الصيدلانية، معدات صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية، معالجة النفايات، الميكانيك، البلاستيك والصناعات الرقمية.

وتعتبر الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أن المعرض الدولي للمؤسسات المصغرة سيكون موعدا مناسبا لربط علاقات عمل تجارية، في ظل حضور مكثف للمؤسسات الجزائرية المصغرة والناشئة، ومشاركة رجال أعمال وزوار أجانب .

كما يرتقب أن تنظم وزارة الأشغال العمومية الطبعة الثامنة عشر للصالون الدولي للأشغال العمومية خلال الفترة الممتدة ما بين 19 و23 سبتمبر 2022 بقصر المعارض الصنوبر البحري-الجزائر تحت شعار “الأشغال العمومية.. ستون سنة من الإنجازات”، ووجهت غرفة التجارة والصناعة نداء للمؤسسات الوطنية والدولية ذات علاقة بقطاع الأشغال العمومية للمشاركة في هذه التظاهرة.

كما سيتم خلال شهر سبتمبر المقبل، تنظيم الطبعة الثانية للصالون الدولي للتصدير والخدمات اللوجستيكية بين 20 و22 سبتمبر المقبل، وصالون صناعة الخشب والديكور والأثاث من 19 إلى 22 سبتمبر

وخلال الفترة الممتدة بين 24 و26 أكتوبر المقبل سيتم تنظيم معرض التغليف والتعليب ودوره في ترقية المنتج في الأسواق الخارجية، ولقاء منتجي ومصدري الخروب شهر نوفمبر 2022 والطبعة السادسة لصالون رسكلة النفايات بين 10 و13 أكتوبر، والطبعة السادسة لصالون اللوجيستيك بين 23 و26 نوفمبر وصالون التجارة الإلكترونية من 20 إلى 23 سبتمبر.

وبالمقابل سيتم تنظيم الصالون الدولي المهني للصناعة وتشمل الصناعات الخفيفة والثقيلة بين 3 و6 أكتوبر وصالون المواد الغذائية من 10 إلى 13 أكتوبر وفي نفس الوقت صالون التجهيزات الكهربائية والإضاءة وصالون التربية والتكنولوجيات من 25 إلى 29 أكتوبر.

وخلال شهر نوفمبر المقبل سيتم تنظيم الصالون الدولي للمؤسسات المصغرة العربية من 27 إلى 29 من نفس الشهر، بمشاركة كل المؤسسات المصغرة في شتى المجالات والصالون الدولي للمناولة من 14 إلى 17 نوفمبر والصالون الدولي للتجهيزات والخدمات الفندقية من 16 إلى 19 نوفمبر والصالون الدولي للصيانة الصناعية من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر، ومعرض الإنتاج الوطني من 17 إلى 26 ديسمبر وصالون البنوك والخدمات من 17 إلى 26 ديسمبر 2022.