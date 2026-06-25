20 تلميذا في زيارة علمية إلى بيلاروسيا

استقبل وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي مجموعة من التلاميذ النجباء من مختلف ولايات الوطن، المستفيدين من رحلة علمية إلى جمهورية بيلاروسيا.

أفاد بيان للوزارة، الخميس، أن هذه المبادرة تضم 20 تلميذا، وتأتي في إطار “تجسيد مخرجات اللقاء الذي جمع سعداوي بنظيره لجمهورية بيلاروسيا، ديسمبر الماضي بالجزائر، والذي خصص لبحث سبل تطوير التعاون الثنائي في المجال التربوي وتعزيز الشراكة بين البلدين في ميادين التعليم والتكوين وتبادل الخبرات”.

وتندرج هذه الرحلة التي تدوم من 25 جوان إلى 5 جويلية القادم, ضمن برنامج للتعاون والتوأمة بين المؤسسات التعليمية الجزائرية والبيلاروسية, الرامي إلى تشجيع التبادل المعرفي والانفتاح على التجارب التربوية في دول أخرى, وتعزيز روح التميز والابتكار لدى التلاميذ, لاسيما في المجالات العلمية والتكنولوجية المرتبطة بالأولمبياد العلمية والأنشطة الأكاديمية.

وأكد الوزير لهؤلاء التلاميذ أن رعاية النخب المدرسية ومرافقتها وتحفيزها تندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية التي تعتمدها الدولة في الاستثمار في المورد البشري, باعتباره “الثروة الحقيقية للأمم وأساس تحقيق التنمية المستدامة”, مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات تتيح لهم فرصا ثمينة للاحتكاك بالتجارب الدولية الناجحة وتوسيع آفاقهم العلمية والثقافية.

كما دعا سعداوي التلاميذ المستفيدين إلى “تمثيل الجزائر أحسن تمثيل والتحلي بروح المسؤولية والانضباط, واستثمار هذه الفرصة العلمية بما يعزز معارفهم وقدراتهم ويخدم مسارهم الدراسي”, متمنيا لهم “إقامة موفقة وعودة مكللة بالنجاح والاستفادة”.