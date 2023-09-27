20 رياضيا جزائريا ضمنوا لحد الآن تأهلهم لموعد باريس

كشف مدير المنتخبات الوطنية والمواهب الشابة بوزارة الشباب والرياضة رضا بلكحل أن العدد الإجمالي للمتأهلين إلى الألعاب الأولمبية-2024 بباريس، بلغ لحد الآن 20 رياضيا في 10 اختصاصات.

وأوضح السيد بلكحل في اجتماع تقييمي تقني بقاعة المحاضرات بملعب 5 جويلية، أن الجزائر ستكون ممثلة خلال اولمبياد باريس– 2024 بثلاثة رياضيين في العاب القوى وهم، جمال سجاتي في اختصاص 1500م، سليمان مولى (1500م)، ياسر محمد الطاهر تريكي ( الوثب الثلاثي) في العاب القوى والدراج حمزة ياسين في سباق 132 كلم (الدرجات)، وخمسة ملاكمين وهم، رميساء بوعلام ( 50 كلغ)، ايمان خليف ( 66كلغ)، حجيلة خليف ( 60 كلغ)، يوغرطة ايت بقة (5. 63 كلغ)، ومراد قاضي ( 92 كلغ) ومصارعي الجيدو، دريس مسعود رضوان (-73 كلغ) وامينة بلقاضي (-63 كلغ).

كما ضمن تأهله لموعد باريس في اختصاص الترياتلون، كهينة مباركي وفي تنس الطاولة مهدي بولوسة، كما اضاف نفس المسؤول الذي أشار إلى أن كلا من الرباع وليد بيداني، (+109 كلغ) والمصارع بشير سيد عزارة ( 87 كلغ)، الجمبازية نمور كيلية (عارضة التوزان) تأهلوا للأولمبياد “مبدئيا”. وقطع تذكرة الأولمبياد في اختصاص المبارزة، الثلاثي، سوسن بوضياف، زهرة نورة كحلي، كوثر محمد بلكبيروعبيق بونقاب ( السيف العربي- حسب الفرق).

وجدير ذكره، أن التصفيات الاولمبية في مختلف الرياضات، مازالت متواصلة وهو ما يعني أن باب التأهل لموعد باريس يبقى مفتوحا بالنسبة للرياضيين الجزائريين في مختلف المنافسات الدولية.

وبالنسبة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد تأهل لحد الآن لبرلمبياد- 2024 باريس، 16 رياضيا في ثلاثة اختصاصات رياضية. يتعلق الأمر بـ ابراهيم قندوس في الباراكنوي (ك ل3)، و13 رياضيا في ألعاب القوى وهم، صفية جلال ( رمي الجلة)، نسيمة صايفي ( رمي القرص)، اسمهان بوجدار ( رمي الجلة)، دبدان مختار ( 100م)، احمد ميبداب ( 100م)، عبد اللطيف بقة (1500م)، كمال كرجنة ( رمي الجلة)، بختة بنالو (رمي الرمح)، مونية قاسمي ( رمي الجلة)، محمد برحال ( 100م)، صفيان حمدي ( 400م)، وليدفرحاج ( 400م) والهواري بحلاز ( رمي الجلة).

وفي اختصاص الحمل بالقوة، ستكون الجزائر ممثلة في البرالمبياد المقبلة في اختصاص الحمل بالقوة ب، حاج علي محمد ( (88 كلغ) وحسين بتير ( 65 كلغ). وتبقى القائمة مفتوحة للتأهل بالنسبة لهذه الفئة في انتظار المنافسات التصفوية المقبلة.

وخلال هذا اللقاء التقييمي المندرج في إطار متابعة البرامج الخاصة بتحضير المنتخبات الوطنية تحسبا لأولمبياد باريس – 2024 الذي جرى بحضور المدير العام لوزارة الشباب والرياضة مصطفى علي حساني، المدراء الفنيين للاتحاديات الرياضية، تم التأكيد على أن سباق التأهل إلى الأولمبياد يبقى مفتوحا حتى أواخر جوان المقبل – 2024 وبالنسبة للمتأهلين إلى البرلمبياد (ذوو الاحتياجات الخاصة) فقد حدد آخر أجل لغلق القائمة في 23 أفريل 2024.

علما أن وزارة الشباب والرياضة خصصت خلال سنة 2023 غلافا ماليا قدره مليار و300 مليون دينار لتمويل تحضيرات المنتخبات الوطنية دون احتساب التحضيرات الوطنية.