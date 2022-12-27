20 سنة سجنا غيابيا في حق “زيطوط” بتهمة تمويل الإرهاب

وقعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء الثلاثاء، عقوبات تراوحت بين 10 سنوات و20 سنة سجنا نافذا في حق المدعو “م.ع.زيطوط” وآخرين مع تأييد أمر القبض الدولي الصادر في حقهم، عن تهم ثقيلة تتعلق بالمساس بأمن وسلامة الوطن وتمويل تنظيمات إرهابية.

إلى جانب ذلك، تابعت محكمة الجنايات الابتدائية الثلاثاء، 8 متهمين موقوفين من بينهم المدعو “عبد الله محمد” المعروف بالدركي “الهارب” والدركي السابق المدعو “بن حليمة محمد”.

بالمقابل، التمس النائب العام بعد مرافعته حول ما تضمنه الملف من تفاصيل، تأييد العقوبات السالف ذكرها عن تهم المساس بسلامة وحدة الوطن، جنحة تلقي أموال بأي وسيلة كانت من أشخاص داخل وخارج الوطن قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو استقرار مؤسساتها وسيرها العادي والوحدة الوطنية والسلامة الترابية والأمن والنظام العموميين لتنفيذ خطة داخل الوطن وخارجه، جنحة عرض لأنظار الجمهور وحيازة منشورات من شأنها الإضرار والمصلحة وجنحة التحريض على التجمهر غير المسلح، جنحة مخالفة التشريع وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وحسب جلسة النطق بالأحكام الثلاثاء، فقد تمكنت المصالح الأمنية من تتبع تحركات المتهمين في ملف الحال، انطلاقا من حساب إلكتروني كان ينشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل التحريض والتصعيد للخروج بمسيرات غير مرخصة، وتواصل مسير الحساب مع نشطاء بداخل الوطن وآخرون خارج الوطن وأعضاء بتنظيمات مشبوهة تعمل على زعزعة استقرار الوطن، كما ثبت ضلوعهم في أفعال إرهابية وتخريبية تتعلق بتمويل خفي من منظمات إرهابية استغلت فترة الحراك الشعبي لضرب مؤسسات الدولة والوحدة الوطنية.