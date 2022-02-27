20 سنة سجنا لشاب أزهق روح زميله بالبويرة

خلاف عمل تحول إلى جريمة قتل

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البويرة شابا، بعقوبة 20 سجنا نافذا، بعد متابعته وإدانته بتهمة القتل العمدي عن سبق الإصرار، في حق زميل له في العمل، إثر خلافات بينهما، تحولت إلى جريمة قتل بشعة.

وتعود تفاصيل القضية التي عالجتها محكمة الجنايات في دورتها العادية الحالية إلى شهر ديسمبر من سنة 2020، حين اهتز حي بلمهدي، الواقع بأطراف عاصمة الولاية، على وقع جريمة قتل شاب، يدعى “ع. ف”، في الثلاثينيات من العمر، على يد شاب آخر، قام بغرس سكين في صدره، وأرداه قتيلا، على خلفية خلافات بينهما وشجار سابق، حيث تدخلت مصالح الحماية لوحدة 140 مسكن، وفق بيان لها، من أجل نقل شاب، 36 سنة، وهو في حالة حرجة إثر إصابته بسكين في الصدر، بحي بلمهدي، بعاصمة الولاية، قبل أن يتبين أنه متوفى مباشرة بعد وصوله إلى مستشفى محمد بوضياف الذي حول إليه.

وكشفت مصادر محلية حينها أن الضحية يقطن بحي ليكوتاك الشعبي، وكان متواجدا وقت وقوع الجريمة بحي بلمهدي، أين كان يشتغل لدى أحد الخواص كعامل حر، حيث تقدم إليه شابان ودخلا معه في مناوشات كلامية تطورت إلى شجار، وجه خلاله المتهم، وهو شاب من حي 140 مسكن، يبلغ من العمر 34 سنة، طعنة بواسطة سكين غرسه في صدره مباشرة، ليقع أرضا مغشيا عليه غارقا في بركة من الدماء، وسط صدمة ودهشة الحاضرين بعين المكان، ليتم الاستنجاد بمصالح الحماية المدنية التي نقلت الضحية، فيما لاذ المتهم بحسب نفس المصادر، بالفرار، قبل أن يتم توقيفه وتحويله إلى مركز الشرطة للتحقيق معه ومعرفة الدوافع الحقيقية للجريمة، التي أرجعتها ذات المصادر إلى كونها تعود إلى خلافات بينه وبين الضحية وشجار سابق حول عملهما بحي بلمهدي.

وحاول المتهم خلال جلسة المحاكمة التملص من المسؤولية والتهرب من الإدانة عبر تصريحه بعدم نيته قتل زميله الذي قال إنه أهانه لفظيا وبتصرفات تنمرية، غير أن هيئة المحكمة واجهته بقرينة حمله سلاحا أبيض متمثلا في سكين من منزله العائلي بحي 140 مسكن والذهاب إلى غاية حي بلمهدي لتنفيذ جريمته ببرودة دم، وهو ما استحق عليه الإدانة بتهمة القتل العمدي عن سبق الإصرار، حيث التمست النيابة ضده عقوبة السجن المؤبد، قبل أن تنطق هيئة المحكمة بحكمها، المتمثل في عقوبة السجن النافذ لمدة 20 سنة.