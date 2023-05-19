-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
الجاني له ثلاثة أبناء من الضحية

20 سنة سجنا لقاتل طليقته بسبب “التيك توك”

سعيدة. م
  • 374
  • 0
20 سنة سجنا لقاتل طليقته بسبب “التيك توك”
أرشيف
مجلس قضاء بومرداس

بتت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس مؤخرا، في قضية جريمة قتل اهتز لها حي الساحل بمدينة بومرداس في شهر فيفري من السنة المنصرمة حين أقدم رجل في عقده الرابع على إزهاق روح زوجته السابقة، بواسطة سلاح أبيض تمثل في سكين مطبخ بسبب خلافات زوجية قائمة بينهما من ضمن أسبابها نشر الضحية فيديوهات على تطبيق “تيك توك”.
ولم ينكر المتهم، قتله زوجته السابقة وأم أطفاله الثلاثة، قائلا إن ما حدث كان نتيجة شجار بينهما سبقته خلافات كثيرة وانتهى بطعنها بسلاح أبيض تمثل في سكين مطبخ وقد اتصل الجاني يومها بمصالح الدرك الوطني والحماية المدنية للتبليغ، حيث تم نقل الضحية لإسعافها، لكنها فارقت الحياة فور وصولها المستشفى.

وأضاف الجاني أثناء استجوابه أنه ساعة الوقائع فقد أعصابه بعد تلقيه اتصالا يبلغه بتصرفات وصفها بـ”غير الأخلاقية” للضحية، فاستشاط غضبا كونها أم لأبنائه الذين يعيشون في كنفها، وكذا نشرها فيديوهات عبر تطبيق التيك توك. وهي تصرفات قال إن كثيرا من معارفه وجيرانه أبلغوه بها، ما جعله يدخل في خلافات مستمرة مع المجني عليها.

وطلبت الضحية من الجاني حسب تصريحه، الحضور إلى مسكنها الذي استأجرته بنفس الحي الذي يقيم فيه هو وزوجته الثانية للتفاوض حول موضوع الأطفال، لكنهما لم يتمكنا من الوصول لحل وسط، خاصة وأن المتهم أصر على جعل أطفاله تحت رعايته بسبب ما وصفه بسوء أخلاق زوجته، ليتحول الأمر إلى شجار أشهر المتهم خلاله سكينا في وجهها وطعنها في أنحاء مختلفة من الجسم. من جهته ممثل النيابة اعتبر الوقائع خطيرة وطالب بتسليط عقوبة الإعدام، في حين أدانته المحكمة بـ20 سنة سجنا.

مقالات ذات صلة
بمناسبة يوم الطالب.. هذا ما جاء في رسالة الرئيس تبون  

بمناسبة يوم الطالب.. هذا ما جاء في رسالة الرئيس تبون  

هذا ما يجعل الجزائر جديرة بالحصول على مقعد في مجلس الأمن

هذا ما يجعل الجزائر جديرة بالحصول على مقعد في مجلس الأمن

.. هذه تفاصيل توظيف الدكاترة

.. هذه تفاصيل توظيف الدكاترة

البرلمان يطلب فتوى المحكمة الدستورية حول إسقاط الحصانة

البرلمان يطلب فتوى المحكمة الدستورية حول إسقاط الحصانة

مناقشة مذكرات تخرج مؤسسة ناشئة بداية من 20 ماي

مناقشة مذكرات تخرج مؤسسة ناشئة بداية من 20 ماي

إجراءات تكميلية لحركة تحويلات الأساتذة بالتربية

إجراءات تكميلية لحركة تحويلات الأساتذة بالتربية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد