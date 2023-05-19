20 سنة سجنا لقاتل طليقته بسبب “التيك توك”

الجاني له ثلاثة أبناء من الضحية

بتت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس مؤخرا، في قضية جريمة قتل اهتز لها حي الساحل بمدينة بومرداس في شهر فيفري من السنة المنصرمة حين أقدم رجل في عقده الرابع على إزهاق روح زوجته السابقة، بواسطة سلاح أبيض تمثل في سكين مطبخ بسبب خلافات زوجية قائمة بينهما من ضمن أسبابها نشر الضحية فيديوهات على تطبيق “تيك توك”.

ولم ينكر المتهم، قتله زوجته السابقة وأم أطفاله الثلاثة، قائلا إن ما حدث كان نتيجة شجار بينهما سبقته خلافات كثيرة وانتهى بطعنها بسلاح أبيض تمثل في سكين مطبخ وقد اتصل الجاني يومها بمصالح الدرك الوطني والحماية المدنية للتبليغ، حيث تم نقل الضحية لإسعافها، لكنها فارقت الحياة فور وصولها المستشفى.

وأضاف الجاني أثناء استجوابه أنه ساعة الوقائع فقد أعصابه بعد تلقيه اتصالا يبلغه بتصرفات وصفها بـ”غير الأخلاقية” للضحية، فاستشاط غضبا كونها أم لأبنائه الذين يعيشون في كنفها، وكذا نشرها فيديوهات عبر تطبيق التيك توك. وهي تصرفات قال إن كثيرا من معارفه وجيرانه أبلغوه بها، ما جعله يدخل في خلافات مستمرة مع المجني عليها.

وطلبت الضحية من الجاني حسب تصريحه، الحضور إلى مسكنها الذي استأجرته بنفس الحي الذي يقيم فيه هو وزوجته الثانية للتفاوض حول موضوع الأطفال، لكنهما لم يتمكنا من الوصول لحل وسط، خاصة وأن المتهم أصر على جعل أطفاله تحت رعايته بسبب ما وصفه بسوء أخلاق زوجته، ليتحول الأمر إلى شجار أشهر المتهم خلاله سكينا في وجهها وطعنها في أنحاء مختلفة من الجسم. من جهته ممثل النيابة اعتبر الوقائع خطيرة وطالب بتسليط عقوبة الإعدام، في حين أدانته المحكمة بـ20 سنة سجنا.