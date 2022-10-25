20 سنة سجنا وأمر دولي بالقبض على زيطوط وبوخرص وعبود

أدانت محكمة الجنايات بالدار البيضاء “الإرهابيين محمد العربي زيطوط، وأمير بوخرص، وهشام عبود، بعقوبة 20 سنة سجنا”.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، تتضمن عقوبة المتّهمين أيضا غرامات مالية بـ500 ألف دج (50 مليون سنتيم)، مع تأييد أمر القبض الدولي الصادر ضدهم.

“كما أدين الإرهابي أحمد منصوري بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا، وعقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حقّ الإرهابي محمد عبد الله”.

“وتمّت متابعة الإرهابيين المذكورين بتهم الانخراط في جماعة إرهابية وتمويلها، والتزوير واستعمال المزور، وتبييض الأموال في إطار نشاط إرهابي”، يضيف المصدر.