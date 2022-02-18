20 سنة سجنًا لوحش اعتدى على طفل ذي 5 سنوات

الواقعة صدمت سكان تبسة

واقعة صدمت أهل تبسة

أدانت، يوم الخميس، محكمة الجنايات بتبسة، شابا يعمل في مجال الحلاقة بـ 20 سنة سجنا نافذا، لارتكابه الفعل المخل بالحياء ضد طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، يتمدرس بالقسم التحضيري.

حيثيات القضية الفظيعة التي هزت الرأي العام المحلي، تعود إلى السنة الماضية بإحدى البلديات النائية، حيث استغل الحلاق البالغ من العمر 26 سنة، أكثر من مرة مرور الطفل ليقوم بإدخاله المحل، بعد أن يسلمه قطعا من الحلوى وبعدها يقوم بغلق الباب، ليقوم بالاعتداء عليه، ليتفطن أفراد الأسرة إلى حال الطفل الذي يعود إلى المنزل بكميات الحلوى وتغير في ملامح وجهه، حيث توصلت والدته إلى الأمر أين توجهت به إلى الطبيب الشرعي، الذي أكد تعرض الطفل لاعتداء جنسي أكثر من مرة، ليتم تقديم شكوى لدى عناصر الدرك الوطني، الذين قاموا بتوقيف المتهم، حيث تم إيداعه رهن الحبس المؤقت.

وكانت مجريات المحاكمة كلها التزم المتهم الإنكار، إلا أن مواجهته من طرف الطفل الذي تعرف عليه، فتضاربت بعد ذلك تصريحات المتهم بين النفي والاعتراف، فكانت دلائل قطعية لهيئة المحكمة على وجود الفعل الإجرامي، لتحال الكلمة لممثل النيابة الذي استنكر الفعل الإجرامي، وما حل بالطفل من أزمة معنوية ونفسية من الصعب محوها. من جهتها، هيئة الدفاع التمست التخفيف لصالح موكلها، وبعد المداولات والعودة من القاعة تم إعلان إدانة الحلاق المتهم بـ 20 سنة سجنا، أمام ارتياح عائلة الضحية التي حضرت المحاكمة وساكنة المنطقة على العموم.