20 شاحنة محملة بالمساعدات في طريقها إلى الطارف

رئيسة الهلال الأحمر الجزائري:

تتواصل القوافل التضامنية بالتوافد تباعا على ولاية الطارف القادمة، من مختلف ولايات الوطن ومن مختلف الجمعيات والمنظمات الوطنية والانسانية، ومنها الهلال الأحمر الجزائري الذي تتواجد رئيسته هذه الأيام حملاوي بولاية الطارف،ح يث كشفت ان هيئتها تقف إلى جانب المتضررين بالولاية وبأن كل المتطوعين مجندون للعملية منذ يوم الخميس وذلك من خلال المساعدات التي سيقومون بإيصالها إلى مستحقيها.

وفي هذا الإطار، ذكرت المتحدثة انه تم تخصيص 110 طن من المساعدات في شكل مواد غذائية وأدوية ومياه معدنية وغيرها بالإضافة إلى تخصيص 20 شاحنة مساعدات ستصل الطارف الأحد، 20 شاحنة من ولاية باتنة على ان يلتحق بقية المتطوعين تباعا في نفس اليوم من مختلف الولايات ناهيك عن السيارات النفعية والسبع سيارات اسعاف التي تم تجنيدها بعد ما كانت أربع فقط.

وسبق لرئيسة الهلال الأحمر الجزائري بأن كشفت الخميس الماضي في تصريحات اعلامية بأن هيأتها سترسل 50 طنا من المساعدات و400 متطوع واربع سيارات اسعاف واربع سيارات نفعية، لكن ارتفعت المعدات وعدد المتطوعين، كما اشارت حملاوي إلى التنسيق بين هيأتها والمجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني لتقديم يد المساعدة لأهل الطارف في محنتهم الانسانية التي شكلت فاجعة حقيقية ومأساة وطنية بعد تسجيل خسائر بشرية ومادية معتبرة، 30 قتيلا و161 جريح وعشرات المفقودين.