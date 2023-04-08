20 شركة إسبانية تدعو الاتحاد الأوروبي للوساطة مع الجزائر

باشرت إجراءات مقاضاة سانشيز بسبب الصحراء الغربية

طالبت شركات إسبانية، بيدرو سانشيز بتعويضات وإيجاد حل لتراجع صادراتها نحو الجزائر منذ اندلاع أزمة دبلوماسية بين البلدين بسبب تغيير موقفها من نزاع الصحراء الغربية، كما شرعت في إجراءات مقاضاة الحكومة بسبب قرارها الجديد.

ونقلت صحيفة “إلبريدكو” أن انخفاض الصادرات بنسبة 45.9 في المائة دفع الشركات الإسبانية إلى حث الاتحاد الأوروبي على الوساطة لحل الأزمة، كما طالبت هذه الشركات بتعويض مالي عن خسائرها.

ولم تتجاوز صادرات الشركات الإسبانية إلى الجزائر هذا العام 10 ملايين أورو فقط.

وأكدت الصحيفة أن ما لا يقل عن 20 شركة إسبانية بدأت إجراءات قضائية ضد الدولة بشأن عواقب تغيير الموقف فيما يتعلق بالصحراء الغربية.

ووفقا للحسابات الأولية الصادرة عن الدائرة الجزائرية الإسبانية للتجارة والصناعة بمدريد فقد بلغت خسائر الشركات الإسبانية أكثر من 800 مليون يورو.

وأقرت منظمة الشركات الصناعية الإسبانية بأن الحل لا يبدو قريبا، فيما تفكر بعض الشركات بالتخلي عن بضائعها المتواجدة في ميناء الجزائر بسبب تكلفة التخزين.

وحذرت المنظمة الإسبانية من أن بعض الشركات الجزائرية تبحث بالفعل عن بدائل من موردين إيطاليين وفرنسيين بسبب الأزمة مع إسبانيا.

وتنقل الصحيفة عن مصادر تجارية أن جهودا تبذل على مستوى بروكسل لإيجاد حلول للأزمة الدبلوماسية والتجارية بين البلدين.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أكد مؤخرا في حوار لقناة الجزيرة: “نعتبر موقف إسبانيا بخصوص الصحراء الغربية موقفا فرديا من حكومة سانشيز. إسبانيا انحازت في ملف الصحراء الغربية بتصرفات سرية لا تعفيها من مسؤولياتها”.

وأضاف الرئيس تبون أن “المبادلات التجارية بين الجزائر وإسبانيا مستمرة وأغلبها من القطاع الخاص بين البلدين”، مشددا على ان الجزائر أبلغت جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، خلال محاولته التوسط في الأزمة، أنه كان على حكومة بيدرو سانشيز الالتزام بموقف الاتحاد الأوروبي المحايد في نزاع الصحراء الغربية.