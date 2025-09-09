20 عقد لقطع الغيار بربع مليار دولار .. واتفاق جديد لـ”شيري”

بلغت قيمة العقود المبرمة في قطاع المناولة وقطع غيار السيارات إلى غاية مساء يوم أمس 250 مليون دولار بإجمالي 20 إتفاق.

ويقول رئيس بورصة المناولة للغرب الجزائري رشيد بخشي في إفادة لـ “الشروق” أن عدد العقود بلغ يوم أمس 20 وأن هذه الاتفاقات تخص مبادلات تجارية مع دول إفريقية ومتعاملين جزائريين، مشددا على أن أكبرها بقيمة 150 مليون دولار، عبر اتفاقية بين الشركة الناشئة “إيدي نات”، الناشطة في مجال تصنيع لواحق السيارات، وشركة “ميت أير للاستثمار” العاملة في قطاع السيارات بجنوب إفريقيا مع العلم أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الطرفين.

هذا وأعلنت وزارة الصناعة عن التحضير لتوقيع اليوم الثلاثاء مراسيم عقود التصدير للمجمعات العمومية الجزائرية مع شركائها من دول إفريقية، بالإضافة إلى مراسيم توقيع عقود مناولة بين شركة شيري لتصنيع السيارات وعدد من المناولين الجزائريين.

ويتضمن البرنامج مراسيم توقيع خاصة بصالون السيارات بين شيري ومناولين على مستوى جناح القصبة ومراسيم توقيع اتفاقيات بين إيانور ومصنّعي قطع غيار السيارات المحليين في إطار منح واعتماد شهادات المطابقة والجودة على نفس الجناح.

كما سيتم توقيع عقود تصدير بين المجمعات العمومية تحت وصاية وزارة الصناعة وشركائها من دول إفريقية وتتعلق بتصدير بين مجمع ACS وشركاء من دول إفريقية على مستوى جناح ( ACS) و توقيع عقد تصدير بين مجمع جيكا للاسمنت وشركاء من دول إفريقية على مستوى جناح جيكا وعقد تصدير بين مجمع أس أن أس.

وفي الفترة المسائية سيتم توقيع عقد تصدير بين مجمع أ جي أم الصناعي وشركاء من دول إفريقية على مستوى جناح المجمع و توقيع عقد تصدير بين مجمع ديفاندوس وشركاء من دول إفريقية على مستوى جناح ديفندوس و عقد تصدير بين مجمع جيتاكس وشركاء من دول إفريقية على مستوى جناح “جيتاكس”.