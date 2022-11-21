20 قتيلا في زلزال قوي يضرب إندونيسيا

أسفر زلزال بشدّة 5.6 درجات على سلّم ريشتر في إندونيسيا، عن مقتل 20 شخصا وإصابة 300 آخرين بجروح.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، إن الزلزال وقع قرب بلدة سيانجور في جزيرة جاوة، على مسافة 75 كلم عن العاصمة جاكرتا.

وقالت رويترز، إن مكاتب ومحلات عديدة أغلقت أبوابها في وسط جاكرتا بعد الزلزال. كما نصحت السلطات السكان بالبقاء في الخارج، تحسّبا لهزّات ارتدادية.