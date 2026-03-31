20 مؤسسة جزائرية حاضرة في صالون الصناعات الغذائية والمشروبات بلندن

تشارك 20 مؤسسة جزائرية ناشطة في مجالي الفلاحة والصناعات الغذائية في فعاليات الصالون الدولي للصناعات الغذائية والمشروبات “International Food & Drink Event 2026”، بهدف تعزيز حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة.

وتجري هذه المشاركة تحت إشراف وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، حيث يمتد الصالون من 30 مارس إلى 1 أفريل، ويجمع فاعلين في قطاعات التجزئة والضيافة والتوزيع والاستيراد والتصدير.

ويشكل الحدث منصة مهنية تتيح للمتعاملين الاقتصاديين فرص إبرام عقود واتفاقيات تعاون، إلى جانب الاطلاع على أحدث الابتكارات والاتجاهات العالمية في مجال الصناعات الغذائية والمشروبات.