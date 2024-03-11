50 مليار دولار مداخيل المحروقات في 2023

كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، انخفاض في قيمة صادرات المحروقات الجزائرية بمستوى 10 مليار دولار، خلال سنة 2023 مقارنة بالسنة التي قبلها.

وفي كلمة له، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، قال عرقاب ” بلغت قيمة الصادرات من المحروقات 50 مليار دولار،خلال سنة 2023 في حينبلغت المداخيل خلال السنة التي قبلها مستوى 60 مليار دولار”، مرجعا السبب في ذلك إلى “انخفاض سعر النفط إلى متوسط سنوى بلغ 84 دولار مقارنة بالسنة التي قبلها 104 دولار للبرميل”.

وعلى صعيد الانتاج، أفاد عرقاب بـ”تحسن جل المؤشرات الاقتصادية على غرار الانتاج المسوق، ليرتفع الى 2.3 من المائة، حيث وصل إلى 169 مليون طن مكافئ نفط، مدعوما بارتفاع كل المواد وخاصة الغاز الطبيعي نتيجة دخول بعض الحقول حيز الاستغلال”.

وبخصوص الاكتشافات المحققة في سنة 2023، أكد عرقاب بلوغها مستوى “15 اكتشافا جلها من قبل سوناطراك”.

وأكد الوزير، ارتفاع الايرادات الجبائية على المحروقات خلال سنة 2023 لتصل إلى 5678 مليار دج وبارتفاع نسبته 2.4 من المائة مقارنة بسنة 2022 حيث بلغت الايرادات 5546 مليار دج .