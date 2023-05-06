20 مليونا إعانة لحجاج بريد الجزائر من العمال والمتقاعدين

أقرت اللجنة المركزية للخدمات الاجتماعية لبريد الجزائر إعانة مالية قدرها 20 مليون سنتيم لحجاج المؤسسة سواء من العاملين أو المتقاعدين، ستصب في حسابات المعنيين قبل سفرهم إلى البقاع المقدسة.

وجاء في برقية للجنة مؤرخة في 4 ماي 2023 برقم 32/2023، اطلعت “الشروق” على نسخة منها، وجهت لمسؤول اللجان المحلية للخدمات الاجتماعية لبريد الجزائر، أنه نظرا لاقتراب موسم الحج، تقرر بعد اجتماع اللجنة المركزية للخدمات الاجتماعية تقديم إعانة تقدر بـ200 ألف دينار (20 مليون سنتيم) للعمال والمتقاعدين المتأهبين لتأدية فريضة الحج لموسم 2023.

ولفتت الوثيقة إلى أن هذه الإعانة تصب في رصيد المستفيد قبل السفر إلى البقاع المقدسة، وطلبت موافاتها بمحتويات الملف الذي يقدمه المستفيد من هذه الإعانة، والمتكون من نسخة من شهادة العمل أو مقرر الإحالة على التقاعد، وشهادة النجاح في قرعة الحج، ونسخة من جواز السفر، ونسخة من وصل تسديد مستحقات الحج، صك بريدي مشطوب، واستمارة يتم ملؤها.

وأشارت الوثيقة إلى أنه يتم الشروع في استقبال ملفات المعنيين وإرسال نسخ منها مرفوقة بمحضرين أصليين من اجتماع اللجنة المحلية، وقرص مضغوط بقائمة المستفيدين حسب النموذج المرفق، ابتداء من 4 ماي 2023 على أن تستمر العملية على غاية 22 ماي المقبل وهو آخر أجل لذلك.