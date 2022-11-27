20 مليون جرعة لقاح لحماية ثروة الدواجن من إنفلونزا الطيور

أعلنت وزارة الفلاحة، الأحد، عن رصد أكثر من 20 مليون جرعة من اللقاح ضد إنفلوانزا الطيور، من أجل حماية ثروة الدواجن.

وفي بيان لها، أكدت المصالح البيطرية لوزارة الفلاحة أنها اتخذت كافة التدابير الصحية الوقائية لأجل حماية ثروة الدواجن، حيث تم رصد أكثر من 20 مليون جرعة من اللقاح ضد إنفلوانزا الطيور.

وأشارت الوزارة إلى أن التلقيح ضد إنفلوانزا الطيور يأتي فقط كتكملة ولا يمكنه أن يحل محل القواعد الإحتياطية للنظافة الواجب احترامها وحسن تسيير تربية الدواجن (تلقيح ضد الأمراض الأخرى: مارك،نيوكاستل وغيرها) وكذا كل التدابير الخاصة بحماية ثروة الدواجن.

وشهدت العديد من الولايات خلال الأيام الماضية نفوق كميات هائلة من الدواجن جراء الإصابة بأنفلونزا الطيور “اتش.5. ان.2″.