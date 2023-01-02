20 منشأة فندقية تحت تصرف الكاف

10 نقاط لسحب تذاكر مباريات "الشان" بوهران

باتت مدينة وهران على أهبة الاستعداد لاحتضان مباريات كأس أمم إفريقيا للمحليين المقررة في الجزائر خلال الفترة الممتدة ما بين 13 جانفي ولغاية 4 فيفري القادم، حيث ستستضيف الباهية مجموعتين تتكونان من 3 منتخبات، ستخوض مواجهاتها على مستوى المركب الجديد الأولمبي ميلود هدفي، إذ ستقام أول مباراة على مستوى هذا الملعب بتاريخ 16 جانفي..

وقبل حلول هذا الموعد القاري الإفريقي الهام، فقد تم تحديد 10 نقاط عبر كامل تراب الولاية من أجل سحب تذاكر المواجهات بعد حجزها عبر المنصة الرقمية “تذكرتي”، ويتعلق الأمر بمركب ميلود هدفي، ملعب الشهيد أحمد زبانة، دار الشباب حي فلاوسن المعروف باسم البركي، دار الشباب حي اللوز، مركز التسلية العلمية، دار الشباب بئر الجير، قصر الرياضات حمو بوتليليس، القاعة متعددة الرياضات بقديل، القاعة متعددة الرياضات بواد تليلات، وكذا دار الشباب معواد أحمد بوسط المدينة.

على صعيد آخر، تم تحديد المنشآت الفندقية التي ستوضع تحت تصرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل توزيع المنتخبات الستة التي ستكون ضيفة على وهران في الدور الأول، وبحسب ما علمناه فان السلطات المحلية قد وضعت ما لا يقل عن 20 فندقا في خدمة الكاف والفاف، منها فنادق رئيسية وأخرى احتياطية تحسبا لأي طارئ، كما سيخصص البعض منها لإقامة بعثات الاتحاد الإفريقي والجزائري، وكذا المرافقين للوفود، ورجال الإعلام الذين سيرافقون منتخبات بلادهم، ومن بين أبرز الفنادق التي سيعتمد عليها نجد كلا من فندق الباي المعروف باسم شيراطون وهران سابقا، فندق رودينة، فندق مرمرة، فندق آزاد، بلازا، كولومب، فوندوم، الباشا وغيرها.

وتواصل الوكالة الوطنية للنشر والإشهار عملها المتعلق بإنجاز الملصقات المتعلقة بالشان، فبعد انتهاء أشغالها على مستوى الملعب الأولمبي ميلود هدفي والأجزاء المحيطة به، فان الوكالة تتجه هذا الأسبوع لتزيين الترامواي بشعار كأس إفريقيا للمحليين “مرحبا”، وكذا تميمة الشان “قبطان”، وستشمل العملية الحافلات أيضا ومختلف المحطات، إضافة إلى مطار أحمد بن بلة الدولي.