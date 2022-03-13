20 وكالة جديدة لبنك التنمية المحلية

منح قروضا بـ34900 مليار خلال 2021

كشف المدير العام لبنك التنمية المحلية يوسف لالماس، عن إطلاق نحو عشرين وكالة جديدة عبر التراب الوطني خلال السنة الجارية ليبلغ العدد الإجمالي لوكالاته 180 وكالة عبر الوطن، ولاسيما عبر الولايات الجديدة العشر.

وقال لالماس لوكالة الأنباء الجزائرية إن البنك يحصي حاليا 157 وكالة عبر التراب الوطني، تتواجد في ثلاث من العشر ولايات الجديدة، موضحا أن المبادلات تجرى حاليا مع عدة جماعات محلية لفتح وكالات على مستوى المناطق “الأكثر بعدا” خاصة المناطق الحدودية.

وتابع المسؤول “يوجد ولايات من الضروري تعزيز تواجدنا فيها من أجل مرافقة المشاريع المحلية، باعتبار أن هذه المناطق تحتاج إلى استثمارات، حيث يتعلق الأمر بالمساهمة في دفع النشاط الاقتصادي المحلي”.

وحسب لالماس فإنه منذ بداية 2022 أطلق البنك وكالة بعين البنيان (غرب الجزائر العاصمة) فضلا عن وكالة أخرى على مستوى المطار الدولي هواري بومدين، وفي 2021 أطلق البنك العمومي ست وكالات جديدة عبر التراب الوطني.

وأفاد المدير العالم لبنك التنمية المحلية بأن التمويلات التي يكثر عليها الطلب لدى البنك تتمثل في تمويلات الاستغلال، وسمح البنك، خلال سنة 2021، بمنح قروض قدرت بـ349 مليار دينار مقابل 268 مليار دج سنة 2020، بارتفاع بلغ 30 بالمائة.

وبالنسبة للقروض الممنوحة حسب فروع النشاط، حصل القطاع الصناعي، خاصة الصناعات الغذائية التحويلية، على صدارة الترتيب بنسبة 57 بالمائة من مجموع القروض الممنوحة، تلاها قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 21 بالمائة والتجارة وكذا الخدمات والسياحة والفلاحة.

وحسب لالماس، فإن بنك التنمية المحلية يرافق على الأخص المؤسسات الخاصة بما يمثل 85 بالمائة من التمويلات، أكثرها مؤسسات مصغرة ومتوسطة، وفيما يخص التمويلات الممنوحة للخواص، أوضح المتحدث أن القرض العقاري يعتبر من أهم القروض، مشيرا إلى أن عدد الملفات الممولة خلال عام 2021 بلغ 2.000 ملف بقيمة 4,5 مليار دج.

وأضاف في هذا الشأن “ببنك التنمية المحلية يتم تفضيل كل ما هو استثمار مربح، مع إعطاء أولوية المعالجة لهذا النوع من الملفات بالمرونة اللازمة، سواء على المستوى الجهوي أو المركزي، مع احترام كل الإجراءات القانونية”.