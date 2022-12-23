200 ألف فرنسي يُطالبون بِإعادة نهائي المونديال!

طالب زُهاء 200 ألف فرنسي بِإعادة مباراة منتخب بلادهم والمُنافس الأرجنتيني، بِرسم نهائي كأس العالم 2022 بِقطر.

وفي عريضة بِـ 200 ألف توقيع (الرّقم مُرشّح للارتفاع) مُتداولة عبر الشبكة العنكبوتية، وتطرّقت إليها الصحافة الفرنسية، الجمعة. يُطالب أصحابُها الاتحادَ الدولي لِكرة القدم بِإعادة نهائي المونديال.

ويُؤمن المُمضون على العريضة أن حكم الساحة البولوني سيمون مارتشينياك لم يكن في مستوى إدارة نهائي كأس العالم.

ويزعم المُوقّعون على العريضة أن جناح منتخب الأرجنتين أنخيل دي ماريا استفاد من ركلة جزاء غير شرعية، وحجّتهم في ذلك أن اللاعب لم يتعرّض لِتدخّل خشن من قبل الجناح الفرنسي عثمان دمبيلي، وإنّما اصطدم به وسقط أرضا (الرّابط الإلكتروني المُدرج أدناه).

كما تطرقوا إلى لقطة أخرى، وزعموا أن الهدف الثالث للمهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يكن شرعيا. بِحجّة أن لاعبَين من منتخب “التانغو” كانا في دكّة البدلاء، واقتحما أرضية الميدان قبيل تسجيل الهدف! فضلا عن احتجاجات أخرى لِإثبات أحقّيتهم بِإعادة نهائي المونديال.