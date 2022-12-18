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الجزائر

200 جهاز لشحن السيارات الكهربائية قريبا في الجزائر

الشروق أونلاين
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200 جهاز لشحن السيارات الكهربائية قريبا في الجزائر
أرشيف
سيارة كهربائية

تستعدّ سونلغاز لتركيب 200 جهاز لشحن السيارات الكهربائية في سنة 2023، حسب ما أعلن عنه الرئيس المدير العام للمجمّع كمال عجال.

وقال عجال إن تركيب أجهزة شحن السيارات الكهربائية سيتمّ “ابتداء من الثلاثي الأول من السنة المقبلة”.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، لم يستبعد المسؤول إمكانية “رفع هذا العدد. في حالة تسجيل طلب كبير على هذا النوع من السيارات بالجزائر”.

وتحدث وزير الصناعة أحمد زغدار في وقت سابق، عن توقّف إنجاز أجهزة شحن السيارات الكهربائية على استعداد المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص.

وأكد زغدار أن وزارته سجّلت “رغبة عديد المتعاملين في الاستثمار في هذه الهياكل. بالتزامن مع بداية دخول السيارات الكهربائية إلى السوق الجزائرية”.

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