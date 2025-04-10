200 مليار دينار جزائري لبرامج الدعم الاجتماعي في 2025

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، عن تخصيص غلاف مالي قدره 200 مليار دينار جزائري للتكفل ببرامج الدعم الاجتماعي لسنة 2025، وذلك خلال اجتماع تنسيقي عقدته يوم أمس الأربعاء، مع الإطارات المركزية لوكالة التنمية الاجتماعية.

وبحسب بيان وزارة التضامن، فقد تم توزيع برامج الدعم بعد موافقة المجلس التوجيهي لوكالة التنمية الاجتماعية، وتتمثل أبرزها في المنحة الجزافية للتضامن، والتي يستفيد منها أكثر من 1.4 مليون شخص من الفئات العاجزة عن العمل، مع ضمان التغطية الاجتماعية لهم ولذوي الحقوق.

وفي هذا الإطار، وجهت الوزيرة تعليمات لتجنيد 294 خلية جوارية للتضامن عبر مختلف الولايات، لمرافقة الفئات المستفيدة وتسهيل إجراءات التسجيل. كما تم الإعلان عن توسيع شبكة الخلايا لتبلغ 341 خلية بنهاية سنة 2025، مما سيسمح باستحداث 120 منصب عمل مباشر و232 منصب لتعويض الشغور.

ومن جهة أخرى، تعتزم الوزارة إطلاق 892 مشروعًا في إطار برنامج “أشغال المنفعة العمومية ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة”، مما سيُسهم في استحداث 8,833 منصب عمل مؤقت لصالح فئات دون مؤهلات، مع ضمان التغطية الاجتماعية.

وتم الإعلان عن إنجاز 340 مشروع تنموي، من بينها 222 مشروعًا جديدًا، تشمل تجهيز ورشات ونوادي للطفولة والمدارس القرآنية، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية في المناطق المعزولة، كربط الأسر بشبكات الكهرباء والماء، والتهيئة الحضرية، وفتح المسالك، وغيرها.

وفي السياق ذاته، أمرت الوزيرة بإطلاق عملية توظيف جديدة بوكالة التنمية الاجتماعية وفروعها الجهوية، مع الإسراع في دفع المنحة المدرسية وتحضير الوسائل اللوجستية ذات الصلة.

ودعت مولوجي إلى إطلاق عملية رقمنة برامج التنمية الاجتماعية وبرنامج أشغال المنفعة العمومية، مع الإسراع في تبليغ الاعتمادات المالية، والتأكيد على أمن الشبكة المعلوماتية في إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

وختمت الوزيرة الاجتماع بتوجيهات لإعداد تقرير تفصيلي حول الخلايا الجوارية الجديدة، والتشاور مع الشريك الاجتماعي حول مراجعة الاتفاقية الجماعية لوكالة التنمية الاجتماعية، مؤكدة على أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي في دعم التنمية الشاملة.

ويأتي هذا الاجتماع، الذي حضره المفتش العام المكلف بتسيير شؤون الوكالة ورئيس ديوان الوزارة، في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية المتعلق بالتنمية الاجتماعية والتضامن الوطني، والذي يهدف إلى الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتفعيل آليات الدعم والمرافقة.