2000 بيطري لمراقبة بيع وذبح أضاحي العيد

مع فتح أكبر عدد من نقاط بيع الأضاحي..

جندت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أزيد من 2000 بيطري لمراقبة بيع وذبح الأضاحي على المستوى الوطني، حسبما أفادت به مديرة المصالح البيطرية بالوزارة، فيروز بن دحمان.

وصرّحت ذات المسؤولة لوكالة الأنباء الجزائرية أنه تمّ تسخير أزيد من 2000 من القطاعين العام والخاص. للسهر على ضمان صحة الماشية، بمختلف نقاط البيع المرخصة وهياكل الذبح المعتمدة، مع تسخير فرق متنقلة ستجوب الأحياء السكنية.

وأضافت بن دحمان: “في الفترة التي تسبق العيد، سيسهر البيطريون المعنيون على ضمان احترام شروط النظافة والوقاية والصحة البيطرية. من خلال مرافقة المربين والموالين، وكذا الحرص على حيازتهم للشهادات البيطرية”.

وتابعت المتحدثة نفسها: “سيقوم البياطرة بتحسيس وإرشاد المواطنين حول أهمية إتباع الإجراءات اللازمة لتجنب أي حالات محتملة لداء الكيس المائي وأي أمراض أخرى قد تصيب الماشية”.

وأكدت مديرة المصالح البيطرية على توفير أكبر عدد ممكن من نقاط البيع. حتى يتمكن الموالون من بيع الأضاحي مباشرة للزبائن، تفاديا للمضاربة وكذا تسهيل عملية المراقبة البيطرية.