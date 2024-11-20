2000 دفتر حجّ إضافي للمسجّلين في قرعة موسم 2025

قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء الأربعاء، تخصيص حصة إضافية لفائدة المواطنين المسجلين في قرعة الحج لموسم الحج 2025.

وتقدر هذه الحصة الإضافية، حسب ما جاء في بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بـ 2000 دفتر حج. حيث ستخصص للمواطنين البالغين من العمر 70 سنة فما فوق، من المسجّلين 10 مرات فأكثر.

على أن تُجرى عملية قرعة خاصة بهذه الفئة، يوم السبت 23 نوفمبر 2024، في مقرات الولايات. أو أي مكان مناسب تختاره السلطات المحلية، وبحضور المعنيين أو من ينوب عنهم.

وأجريت قرعة الحج لموسم 1416هـ / 2025م، يوم 9 نوفمبر الجاري، لتحديد ما يزيد عن 41 ألف حاجا وحاجة لأداء مناسك الفريضة الخامسة في الإسلام.