2021 عام نظامي الكنجوي في جمهورية أذربيجان

جرى في العاصمة باكو حفل افتتاح المهرجان السمعي البصري ثلاثي الأبعاد “مهرجان الضوء نظامي الكنجوي” على أساس المنمنمات المخصصة لإنتاجات الشاعر والحكيم المرموق الأذربيجاني نظامي الكنجوي وذلك ضمن فعاليات منظمة للذكرى السنوية الـ880 له.

إن هذه الفعاليات حلقة تالية من سلسلة الأحداث المنفذة ضمن “عام نظامي الكنجوي” هذا العام في مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان.

تخطط تنظيم أسبوعية نظامي الكنجوي في مدينة باكو التي يتضمن برنامجها عرض مسرحيات وحفلات موسيقية وعروض خاصة تكريسا للشاعر المرموق.

يعتبر نظامي الكنجوي أعظم ممثل للنهضة الشرقية، والذي ولد في القرن الثاني عشر في أذربيجان المشمسة وقدم الأدب والفلسفة العالمية في عمله الخالد “خمسة” من خلال القوة الجمالية لفنه.

الإنسانية والحب وتقدير المعرفة والمرأة، هذه هي الدوافع الكامنة وراء فلسفة وشعر نظامي. واعتبر الشاعر أن رسالته المقدسة أن يطبق كل قطرة من الإبداع لخدمة شعبه. هذا هو الخلود والشباب الأبدي لفن نظامي الكنجويعلى مر القرون. من وقت لآخر، تُرجمت أعماله إلى كل من اللغات الغربية والشرقية ولعبت دورًا في التطور الأخلاقي للبشرية.

كان نظامي الكنجوي أيضًا مصلحًا اجتماعيًا، تعكس أعماله اهتمامًا مخلصًا وعميقًا بالحالة الإنسانية لجميع الناس، وقد تم إيلاء اهتمام خاص دائمًا لوضع المرأة. وهكذا، ينضم إلى صفوف الخالدين. تحفة نظاميالكنجوي، همسة، مثل كل الكلاسيكيات العظيمة، من هوميروس إلى شكسبير والماضي القريب، صمدت أمام اختبار الزمن. لذا فإن الشيء الأنسب هو أنه يتم تكريمه ليس فقط في وطنه أذربيجان، ولكن في جميع أنحاء العالم.

مركز نظامي الكنجوي الدولي

مركز نظامي الكنجوي الدولي هو منظمة ثقافية وغير سياسية مكرسة لذكرى الشاعر الأذربيجاني العظيم نظامي الكنجوي، وكذلك دراسة ونشر أعماله بهدف إقامة حوار وتفاهم متبادل بين الثقافات والشعوب. لبناء مجتمعات وظيفية وشاملة.

تأسس مركز نظامي الكنجوي الدولي في 30 سبتمبر 2012 في أذربيجان تحت رعاية المجلس الدولي، والذي يضم العديد من الشخصيات الدولية المرموقة والمعترف بها الذين يتفضلون بتقديم وقتهم وخبرتهم واهتمامهم لتطوير المركز ومبادراته.

يعمل مركز نظامي الكنجوي الدولي ليصبح: “مركزًا للتميز في إنتاج المعرفة ونشرها، وأن يصبح مكانًا للحوار والتعلم والتفاهم بين الثقافات والشعوب”.