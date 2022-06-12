2022.. بكالوريا بلا إنقاذ

امتحانات الانطلاقة تمر بردا وسلاما على المترشحين.. بلعابد:

كشف عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية، أن الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا سيكون في الثلث الأخير من شهر جويلية المقبل، مؤكدا أن لا تخفيض في معدل النجاح في البكالوريا ولا يعتبر ناجحا إلا من تحصل على معدل 10 من 20 فما فوق.

القانون كفيل بالغشاشين والمشوشين ولسنا بحاجة لقطع الأنترنيت

وأوضح عقب إعطائه إشارة انطلاق امتحان شهادة البكالوريا بمدينة رقان بولاية أدرار، أن إعلان نتائج البكالوريا سيكون خلال الأسبوع الثالث أو بداية الأسبوع الرابع من شهر جويلية المقبل كأقصى تقدير، مشيرا إلى أنه لا تخفيض في معدل النجاح مثلما شهدته السنتين الماضيتين كإجراء استثنائي بالتخفيض في معدل النجاح ومعلوم أن دورة 2021 عرفت تخفيضا للمعدل إلى 9.50 من 20 وإلى 9 من 20 في دورة 2020.

وعن قطع الأنترنيت عن مراكز الإجراء طيلة فترة الامتحان، أكد وزير التربية بأنه لا يوجد أي سبب لتعطيل هذه الخدمة بشكل كلي، باستثناء التعطيل الذي مس مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما “الفايس بوك”، والتي تم حجبها بصفة استثنائية بدءا من الساعة الثامنة والنصف صباحا وهو موعد فتح أظرفة المواضيع الخاصة بمادة اللغة العربية وإلى غاية الساعة الواحدة زوالا.

وفيما يتعلق بالغش في البكالوريا، قال الوزير إن الوقت حان للتخلص من مثل هذه السلوكات السيئة التي تشوّه الامتحان، خاصة ما تعلق بنشر وتسريب المواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق اتخاذ إجراءات ردعية وليس بقطع الانترنيت، وجدد تأكيده بأن الدولة اتخذت الإجراءات اللازمة عبر القوانين ضد كل من يحاول المساس أو التشويش على الامتحانات، مؤكدا مصداقية البكالوريا من خلال كل ما تقوم به الدولة من إجراءات لإنجاحها.