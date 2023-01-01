 2022.. عام أسود يمر على العملات المشفرة

مر عام 2022 أسودا على سوق العملات المشفرة، حيث خسر السوق أكثر من 2 تريليون دولار خلال العام، وتراجع أداء العملات الرقمية الشهيرة مثل البتكوين كثيرا.

وأشار استطلاع نشره موقع “سي أن بي سي” بالشراكة مع شركة “مومن تيف” إلى أنه وحتى هذه اللحظة، يعتقد ما نسبته 60% من الأميركيين أن الاستثمار في العملة الرقمية ينطوي على مخاطر عالية، وهي نسبة ارتفعت من 45% في عام 2021.

وأظهر الاستطلاع أن 26% آخرون يعتقدون أن الاستثمار في العملة الرقمية ينطوي على مخاطرة متوسطة.

وأفادت “كورسيونتفيك” وهي واحدة من أكبر شركات تعدين العملات المشفرة التي تطرح أسهمها للتداول العام في الولايات المتحدة،في أحدث ضربة لقطاع العملات المشفرة، أنها قد تقدمت للإفلاس في 21 ديسمبر، مشيرة إلى انخفاض أسعار العملات المشفرة وارتفاع تكاليف الطاقة

كما أدى الانهيار الداخلي لمنصة FTX لتداول العملات المشفرة المفلسة الآن، والتي كانت قيمتها في السابق تُقدر بـ 32 مليار دولار، إلى تحطيم ثقة المستثمرين حيث أن آثار انهيار الشركة لا يزال يخيم على قطاع العملات المشفرة.

وقال جيمس رويال، المراسل الرئيسي في “بنك كريت” لـ “سي أن بي سي” إن العديد من الأميركيين بدأوا في إدراك أن العملة المشفرة هي ليست إلا هوس بالمضاربات، وأن القطاع مليء بالمحتالين.

يشير مسح التابع لـ CNBC إلى أنه اعتباراً من نوفمبر 2022، 8% فقط من الأميركيين يمتلكون نظرة إيجابية عن العملات الرقمية.

وبشكل عام، خسر سوق العملات المشفرة أكثر من 2 تريليون دولار خلال عام 2022، وتراجع أداء العملات الرقمية الشهيرة مثل البتكوين إلى ما دون أعلى مستوياتها في عام 2021.

وفيما يلي مقدار التغيير الذي طرأ على قيمة 7 عملات مشفرة شائعة خلال عام 2022 اعتباراً من 22 ديسمبر وذلك وفقاً لحسابات CNBC.

1- تيرا: 100-%

2- سولانا: 93-%

3- AMP: 93-%

4- كاردانو: 80-%

5- إثير: 67-%

6- بيتكوين: 63-%

7- دوجكوين: 55-%