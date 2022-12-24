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أكدت أن رهان المسرح اليوم هو الانفتاح على العالمية مولوجي:

2023 ستكون سنة غير مسبوقة في الإنتاج المسرحي

زهية منصر
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2023 ستكون سنة غير مسبوقة في الإنتاج المسرحي
ح.م
وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي

وعدت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، المسرحيين بأن تكون سنة 2023 سنة “غير مسبوقة”، بإطلاق مشاريع وأعمال مسرحية، حيث كشفت الوزيرة على هامش إشرافها، الجمعة، على افتتاح مهرجان المسرح المحترف، أنه سيتم إنتاج أعمال مسرحية وعروض في إطار البرنامج المسطر لستينية الاستقلال عبر مختلف مسارح الوطن.
وأضافت مولوجي أن الإنتاج المسرحي سيتم أيضا في إطار برنامج الدعم، الذي تمّ الإفراج عنه بموجب رخصة استثنائية، مكّنت الوزارة من تسوية وضعية العديد من الإنتاجات الفنية. وهذا ما يتيح بحسب الوزيرة تنظيم فعاليات مسرحية في قوافل تجوب كل ربوع الوطن.
وأوضحت مولوجي على هامش إشرافها على تكريم طه العامري بالمسرح الوطني، أن “المسرح الجزائري ارتبط بذاكرة النضال منذ البداية، وغرس قيم المواطنة والانتماء باكرًا، وساهم في كل لحظات بناء الدولة الوطنية، مؤكدة أن المسرح الجزائري “رافق المراحل كلها. ولم ينعزل يوما عن المجتمع ولا تنكر لقيم الجزائر الأصيلة”.
واعتبرت الوزيرة أن رهان المسرح الجزائري اليوم “أن نقدم مسرحا حقيقيا لا يغفل الجوانب الفنية والإبداعية، وينقل القيم الإنسانية التي تجمعنا وتجعلنا نستوعب الاختلاف والتعدد”. وأكدت على “أهمية تقديم مسرح محلي، لكنه مفتوح على القراءة والتلقي العالمي”.

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