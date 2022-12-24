2023 سنة “القضاء الإلكتروني” في الجزائر

أكد مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل أحمد علي صالح يوم السبت، أن سنة 2023 المقبلة، ستكون سنة “القضاء الإلكتروني” في الجزائر، من خلال إقرار عدّة تسهيلات على مستوى المعاملات والإجراءات القضائية.

وقال المسؤول إن مشروع قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يهدف إلى “تسهيل المعاملات القضائية وجعلها تقتصر على إجراءات بسيطة، على غرار الإجراءات الإلكترونية“.

وستعرف السنة المقبلة صدور عدة قوانين “تكرّس تجربة الرقمنة المعتمدة حاليا على مستوى أربعة مجالس قضائية. من بينها قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والقانون المتعلق بمهنة المحضر القضائي”، يضيف المتحدث.