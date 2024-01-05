-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
ثلوج على المرتفعات التي يفوق علوّها 1000 متر بداية من هذه الليلة
الجزائر
وزير المالية لعزيز فايد:

2024 ستكون سنة مواصلة الإصلاحات لتعزيز الشفافية

ق. إ
  • 88
  • 0
2024 ستكون سنة مواصلة الإصلاحات لتعزيز الشفافية
أرشيف

أشرف وزير المالية، لعزيز فايد، الخميس بالجزائر العاصمة، على مراسم تسليم الاعتمادات المالية المخصصة لمختلف الدوائر الوزارية بموجب قانون المالية 2024.
وجرت مراسم تسليم الاعتمادات المحدّدة في قانون المالية 2024 في إطار ميزانية “تقوم على البرامج والنجاعة”، بحضور الأمناء العامين والآمرين بالصرف لمختلف القطاعات الوزارية والإدارات العمومية المعنية وكذا المدراء المركزين بالوزارة والرؤساء المدراء العامين للمؤسسات العمومية وأعضاء من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
وأوضح الوزير، بهذه المناسبة، أن سنة 2024 ستكون سنة مواصلة الإصلاحات في إطار تعزيز شفافية الجهود العمومية، وتعزيز التسيير القائم على النتيجة بهدف دعم الاقتصاد الوطني.
كما أشار فايد إلى أن “قانون المالية 2024 يندرج في إطار ظرف يتميز بعودة استقرار الوضعية الاقتصادية الناتجة عن تحسّن مؤشرات الاقتصاد الكلي، عبر تحسين إيرادات التصدير وتحقيق فائض تجاري”.
وأضاف الوزير أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز قاعدة المنشآت والرفع من ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والحفاظ على القدرة الشرائية والعدالة الاجتماعية وتوفير مناصب الشغل.
فضلا عن ذلك -يضيف الوزير- فإن قانون المالية 2024 يهدف إلى التكفل بالآثار المالية الناتجة عن الإجراءات الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي والتموين بالماء الصالح للشرب، لمواجهة مشكل شح المياه وترقية الاستثمارات وبعث المشاريع المهيكلة.
كما أكد أن نفقات الميزانية سترتفع في سنة 2024 بموجب قانون المالية إلى 15.292.47 مليار دج بالنسبة لتراخيص الالتزام و15.275.28 مليار دج بالنسبة لاعتمادات الدفع.
كما أشار فايد إلى القوانين الجديدة التي تم اعتمادها خلال السنة المنقضية، فضلا عن بدء سريان مفعول أحكام القانون العضوي 18-15 وإصدار قانون 23-07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
وذكّر في هذا الخصوص، بالمصادقة على قانون النقد والقرض والقانون المتعلق بالقواعد العامة للصفقات العمومية والقانون المحدّد لشروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة بالدولة، فضلا عن وضع إطار قانوني يرمي إلى دعم المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة للشباب.
وتابع يقول إن وزارة المالية قد قامت أيضا سنة 2023 بأعمال تهدف إلى نشر الثقافة المالية عبر البلاد وكذلك أعمالا ترمي إلى تعميم رقمنة الإدارات تحت الوصاية، فضلا عن تدشين مركز المعطيات التابع للوزارة في شهر ديسمبر الأخير. كما تم بهذه المناسبة، تقديم عروض حول الإصلاحات التشريعية المتضمنة في قانون المالية 2024.

مقالات ذات صلة
وزير العدل يكشف عن رخصة استثنائية لتوظيف 1500 طالب قاض على مدار 3 سنوات

وزير العدل يكشف عن رخصة استثنائية لتوظيف 1500 طالب قاض على مدار 3 سنوات

الرئيس تبون يُجري محادثات انفرادية مع نظيره السيراليوني

الرئيس تبون يُجري محادثات انفرادية مع نظيره السيراليوني

إنزال على المتنزهات والمراكز التجارية في آخر أيام العطلة

إنزال على المتنزهات والمراكز التجارية في آخر أيام العطلة

رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين يرافع لتنظيم وتأطير أكبر للمهنة

رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين يرافع لتنظيم وتأطير أكبر للمهنة

استيراد السفن أقل من خمس سنوات.. هذا ما أمر به بداني

استيراد السفن أقل من خمس سنوات.. هذا ما أمر به بداني

نشرية خاصة: ثلوج على المرتفعات الغربية بداية من الجمعة

نشرية خاصة: ثلوج على المرتفعات الغربية بداية من الجمعة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد