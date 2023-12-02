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اقتصاد

2024 هي آخر سنة لاستيراد سيارات “شيري”..

الشروق أونلاين
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2024 هي آخر سنة لاستيراد سيارات “شيري”..
ح. م
في حوار مع منصة "الشرق"، قال المدير العام لشركة "أوتو ليدر كومباني"، أيمن شريط، أن عام 2024 سيكون آخر عام لاستيراد سيارات "شيري".

في حوار مع منصة “الشرق”، قال المدير العام لشركة “أوتو ليدر كومباني”، أيمن شريط، أن عام 2024 سيكون آخر عام لاستيراد سيارات “شيري”.

مدير الموزع المعتمد لعلامة الشركات الصينية شيري” في الجزائر قال خلال مقابلته أن الشركة ستستورد في عام 2023 ما عدده 10 آلاف سيارة حسب ما تم الاتفاق عليه مع السلطات.

كي تنتقل بعد ذلك عام 2024 إلى استيراد من 40 إلى 60 ألف سيارة. سيارات سيتم تسويقها على 32 نقطة بيع معتمدة في 30 ولاية. كي تنتقل بعد ذلك الشركة إلى المرحلة الثانية، والمتمثلة في تصنيع السيارات هنا بالجزائر.

المدير العام لشركة “أوتو ليدر كومباني”، أيمن شريط قال أن المصنع الذي سيقوم بتصنيع السيارات في الجزائر هو ثمرة شراكة مع الصينيين. حيث يمتلك الشريك الجزائري 65 بالمئة والشريك الصيني 35 بالمئة من المشروع الذي رأسماله 110 مليون دولار، والذي ستتم إقامته على مساحة 20 ألف هكتار في ولاية برج بوعريريج.

شريط قال أنه سيتم في أول سنة تصنيع 24 ألف سيارة من ثلاثة موديلات موجهة للطبقة المتوسطة، كي يصل الإنتاج في السنة الثالثة إلى 100 ألف سيارات.

وفي آفاق السنة الثالثة من نشاط المصنع، قال المدير العام لشركة “أوتو ليدر كومباني”، أيمن شريط، في لقاءه مع “الشرق”، أنه سيتم البدء في التصدير نحو أسواق “شيري” في كل من إفريقيا وأوروبا.

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