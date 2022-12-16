2033 مؤسسة تربوية لفك الاكتظاظ بالأقسام

مجمعات مدرسية بمعايير عالمية... وزير السكن:

توقع طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة، تسليم قطاعه 535 مؤسسة تربوية جديدة في 2023، بعنوان الإنجازات الممركزة وغير الممركزة، من مجمعات مدرسية ومرافق للدعم المدرسي، وذلك بغية تخفيف الضغط عن المدارس القديمة، ومن ثم القضاء تدريجيا على مشكل الاكتظاظ الذي طرح بقوة في هذا الدخول المدرسي 2022/2023، جراء عودة العمل بإجراءات التمدرس العادي، في حين بلغ العدد الإجمالي للمنشآت التربوية بين المستلمة والتي في طور الإنجاز والمتوقع استلامها وكذا المتوقع الانطلاق فيها مستقبلا، 2033 منشأة قاعدية موزعة وطنيا.

وخلال العرض الذي قدمه في جلسة الاستماع باللجنة البرلمانية للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، الخميس الفارط، بخصوص التوقعات لسنة 2023، أوضح الوزير بأنه يرتقب استلام 58 مؤسسة تربوية بعنوان الإنجازات الممركزة، من بينها 38 مجمعا مدرسيا و13 متوسطة و7 ثانويات، إلى جانب توقع استلام 44 مجمعا مدرسيا و44 متوسطة و32 ثانوية و357 مرفق للدعم المدرسي، بعنوان الإنجازات غير الممركزة، بعدد إجمالي يقدر بـ535 مؤسسة تربوية، وهي المشاريع التربوية القاعدية التي من شأنها تخفيف الضغط عن المؤسسات التربوية القديمة.

وبخصوص المنشآت التربوية التي يسعى القطاع لإنجازها، بعنوان قانون المالية 2023، كشف الوزير بأنه تم إطلاق دراسات لتشييد 99 مرفقا عمومي منها 65 مؤسسة تربوية متمثلة في 37 مجمعا دراسيا و22 متوسطة و6 ثانويات، في حين تم إطلاق الأشغال لإنجاز 805 مرفق عمومي، منها 87 مؤسسة تربوية، متمثلة في 56 مجمعا دراسيا و24 متوسطة و7 ثانويات، إلى جانب الانطلاق في بناء 691 مرفق عمومي، منها 623 مؤسسة تعليمية، بما فيها 55 مجمعا مدرسيا و56 متوسطة و487 مرفق للدعم التربوي، فيما شدد على أن قطاعه يعتزم الانطلاق في إنجاز 199 مؤسسة تربوية متمثلة في 100 مجمع مدرسي و95 متوسطة و40 ثانوية على المستوى الوطني.

وأضاف بلعريبي بأن 102 مؤسسة تربوية توجد في طور الإنجاز، بشقيها الممركز وغير الممركز، متمثلة في 54 مجمعا مدرسيا و35 متوسطة و13 ثانوية، في حين يوجد 795 مشروع غير ممركز في طور الإنجاز، ويتعلق الأمر بـ795 مؤسسة تربوية منها 74 مجمعا مدرسيا و73 متوسطة و54 ثانوية و594 مرفق للدعم المدرسي.

وفيما يخص المشاريع المستلمة، أوضح لعريبي أن وزارة التربية، من خلال مديرياتها الولائية، قد تدعمت بـ52 مؤسسة بعنوان الإنجازات الممركزة، من بينها 26 مجمعا مدرسيا و18 متوسطة و08 ثانويات، وبعنوان غير الممركزة، تم استلام 36 مجمعا مدرسيا و34 متوسطة و26 ثانوية و376 مرفق للدعم المدرسي.

وأكد الوزير أن قطاعه يعكف على إنجاز كل المرافق العمومية المسجلة على عاتق الإدارة المركزية في إطار الأحياء السكنية المدمجة، من خلال مديري التجهيزات العمومية، وكذا صاحب المشروع المفوض بالنسبة للهيئات الموضوعة تحت وصاية الدواوين العقارية، وكذا وكالات “عدل” والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية.

ومن جهتها، أوضحت اللجنة على لسان رئيسها أن الهدف من الجلسة هو استيضاح ومعالجة الإشكاليات التي وقفت عليها خلال زياراتها الاستعلامية، وخاصة الاكتظاظ داخل الأقسام، جراء نقص في المنشآت المخصصة للمؤسسات التربوية، والتي تتكفل وزارة السكن بإنجازها، فيما طالب بأهمية تزويد التجمعات السكنية والمدن الجديدة بمرافق عمومية منها التربوية والدينية، بينما أكد نواب على ضرورة مراعاة “النمطية الجديدة” في التعليم أثناء إنجاز المؤسسات التربوية الجديدة، إلى جانب ضرورة تزويد التجمعات السكنية والمدن الجديدة بمرافق عمومية، منها التربوية والدينية وبقدرة استيعاب تتلاءم وتعداد الساكنة بهذه التجمعات أو المدن الجديدة.