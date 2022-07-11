21 ألف شخص عبروا الحدود برخصة!

كشفت الإحصائيات الصادرة عن مصالح مركز الحدود أم الطبول بولاية الطارف، خلال عرض قدم أمام وزيرا الداخلية لكل من الجزائر وتونس والوفد المرافق لهما وولاة الجمهورية الأربع لكل من الطارف، سوق أهراس وتبسه والوادي، ان عدد المسافرين الذين عبروا إلى الشقيقة تونس خلال السنة الجارية في اطار تدابير استثنائية جراء الوضعية الوبائية، اكثر من 21 ألف شخص مقابل 52 ألف شخص السنة التي قبلها و435 الف سنة 2020.. للإشارة فإن 5000 موظف وديبلوماسي قد عبروا الحدود السنة الماضية إلى الشقيقة تونس انطلاقا من معبر أم الطبول.