21 حالة غرق في الشواطئ والمجمعات المائية خلال أسبوع

سجّلت مصالح الحماية المدنية 21 حالة غرق في الشواطئ والمجمعات المائية خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 أوت الجاري.

وكشف المكلف بالإعلام لدى المديرية العامة للحماية المدنية الملازم أول يوسف عبدات، تسجيل ” 21 حالة وفاة غرقا خلال أسبوع”.

وأشار عبدات في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إلى أن الأمر “يتعلق بـ 18 حالة على مستوى شواطئ البحر و3 حالات بالمجمعات المائية”.

وأكد المسؤول ذاته أن العدد الإجمالي للغرقى ارتفع منذ الفاتح جوان إلى “243حالة وفاة منها 177 حالة على مستوى الشواطئ و66 حالة على مستوى المجمعات المائية”.

وأضاف الملازم أول عبدات أن عدد تدخلات الحماية المدنية على مستوى الشواطئ بلغ “منذ بداية موسم الاصطياف 62.524 تدخل تم خلالها إنقاذ 41.094 شخص من الغرق”.