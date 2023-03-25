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اقتصاد

21 مليار دينار ودائع الصيرفة الإسلامية في بنك الجزائر الخارجي

الشروق أونلاين
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21 مليار دينار ودائع الصيرفة الإسلامية في بنك الجزائر الخارجي
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إقبال على الصيرفة الإسلامية

21 مليار دينار، هي قيمة ودائع الصيرفة الإسلامية لدى بنك الجزائر الخارجي، إلى غاية نهاية الأسبوع الماضي. حسب ما أفاد به مسؤول في البنك العمومي.

وقال مدير الصيرفة الإسلامية في بنك الجزائر الخارجي حسام عكاشة، لوكالة الأنباء الجزائرية، إن “البنك تمكن خلال فترة وجيزة لا تتجاوز 18 شهرا، من تحصيل 21 مليار دينار من الودائع، لدى الأفراد والمؤسسات والمهنيين في إطار الصيرفة الإسلامية”.

ووصف عكاشة هذه الحصيلة بأنها “إيجابية، وتوحي بوجود استجابة من طرف الزبائن لهذه الصيغة التمويلية”.

فقد استقطبت الخدمات الإسلامية منذ إطلاقها الرسمي في 30 ديسمبر 2021، ما يزيد عن 12 ألف و400 زبون، عبر 60 شباكا للصيرفة الإسلامية، يوضح المسؤول.

وعن الخدمات الجديدة التي يقترحها البنك في هذا السياق، أكد عكاشة “وجود تسهيلات تمويلية لاقتناء السيارات، في انتظار بداية التصنيع محليا”.

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