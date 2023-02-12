21 مليون دولار.. صادرات لمواد التعبئة والتغليف سنويا

نحو 57 دولة في مقدمتها تونس.. وزير التجارة:

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، الأحد بالجزائر، ان صادرات الجزائر من مواد التعبئة والتغليف بلغت 42 مليون دولار خلال 2021 والأشهر 11 الأولى من السنة الماضية، أي بمعدل 21 مليون دولار سنويا.

ولدى إشرافه على افتتاح الطبعة الأولى لمعرض التعبئة والتغليف والتوضيب للمواد والمنتجات الجزائرية الموجهة للتصدير المنظم بقصر المعارض “صافاكس” الصنوبر البحري بمشاركة حوالي 50 شركة ناشطة في هذا المجال، أوضح الوزير أن قيمة صادرات مواد التغليف والتعبئة البلاستيكية ارتفعت بنسبة 36 بالمائة (حوالي 9 مليون دولار)، فيما ارتفعت صادرات مواد التغليف والتعبئة من الورق والكارتون إلى 4.5 مليون دولار، كما تم، حسبه، تصدير مواد التغليف المصنوعة من الخشب الفليني الزجاجي، المعادن، القارورات، الصناديق ومختلف الأوعية والأغلفة.

وتم تصدير هذه المنتجات، يتابع الوزير، نحو 57 دولة في مقدمتها تونس بنسبة 53 بالمائة، ليبيا (5 بالمائة)، تركيا (5 بالمائة)، وهو ما سمح برفع العائدات المالية لأكثر من 150 شركة ناشطة في هذه الشعبة.

وبالمناسبة، أكد رزيق أن هذه التظاهرة الاقتصادية، المنظمة من قبل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”، تعتبر “فرصة للتعريف بالمواد والتقنيات المستخدمة في مجال التعبئة، التغليف والتوضيب وأيضا تعزيز هذه الصناعة وتشجيع الاستثمار والرفع من القيمة المضافة وجودة المنتجات الجزائرية الموجهة للتصدير”.

ويكتسي التعليب “أهمية بالغة” في تسويق المنتجات محليا ودوليا حسب الوزير، مشيرا أنه يكسبها “أفضلية تنافسية في الأسواق الخارجية، حيث قواعد تعبئة وتغليف المنتجات الغذائية أكثر صرامة، لأنها تمس صحة المستهلك وبيئته”.

من جهته، كشف المكلف بتسيير وكالة “ألجكس”، الهواري عبد اللطيف، أنه سيتم في إطار المعرض، المنظم من 12 إلى 15 فيفري، تنظيم “لقاءات بين المصدرين في هذه الشعبة وممثلي الهيئات العمومية للاستماع لانشغالاتهم واقتراحاتهم لمعالجتها بالطرق المناسبة”، مشيرا أنه تم أيضا توجيه دعوة لممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر للتعرف على المنتجات الجزائرية في هذا المجال.