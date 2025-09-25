21 نقطة لإنهاء الحرب.. ترامب يعرض خطته للسلام في غزة

أعلن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقترحت خطة سلام مكونة من 21 نقطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة لقادة دول عربية وإسلامية في اجتماع بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأفادت شبكة “سي أن أن” الأمريكية ان المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أعرب، اليوم الأربعاء، عن ثقته في تحقيق “نوع من الاختراق” في اليوم المقبل، لكنه لم يدخل في التفاصيل.

وقال ويتكوف عن الاجتماع بين الرئيس دونالد ترامب والوفد الأمريكي والزعماء العرب: “كانت جلسة مثمرة للغاية”.

وأضاف: “قدّمنا ما نُسمّيه خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط من 21 نقطة، وفي غزة.”

من جهتهم أكد قادة الدول العربية والإسلامية المشاركة في القمة متعددة الأطراف مع ترامب، في بيان مشترك ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة، باعتبارها “الخطوة الأولى نحو السلام.”

وقال البيان الذي صدر عقب القمة، إن القادة أكدوا خلال لقائهم ترامب “ضرورة إنهاء الحرب وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، بما يكفل إطلاق الرهائن والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الكافية بوصفه الخطوة الأولى نحو سلام عادل ودائم.”

وأضاف البيان أن القادة “جددوا التزامهم بالتعاون مع الرئيس ترامب، وأكدوا أهمية قيادته من أجل إنهاء الحرب على غزة.”.

وشدد القادة على أهمية “وضع تفاصيل خطة لتحقيق الاستقرار، مع ضمان استقرار الضفة الغربية والمقدسات في القدس. وأعربوا عن دعمهم لجهود الإصلاح للسلطة الفلسطينية.”

ودعا القادة إلى “خطة شاملة لإعادة إعمار غزة، استنادًا إلى خطة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلاً عن الترتيبات الأمنية، مع مساعدة دولية لدعم القيادة الفلسطينية، وأعربوا عن التزامهم بالعمل معاً لضمان نجاح الخطط وإعادة بناء حياة الفلسطينيين في غزة.” إلى جانب التأكيد على “الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري وضرورة السماح بعودة الذين غادروا.”

قمة بين ترامب وقادة عرب ومسلمين بنيويورك

ومساء الثلاثاء الماضي، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اجتماعه برؤساء عرب ومسلمين بشأن غزة بأنه كان “عظيما” دون تقديم توضيحات أخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع قمّة في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، على قادة دول عربية وإسلامية خطة أمريكية بشأن قطاع غزة، الذي يتعرّض لحرب إبادة جماعية صهيونية منذ نحو عامين.

شارك فيه الاجتماع رؤساء ومسؤولون رفيعو المستوى من دول بينها تركيا وقطر والسعودية والإمارات وإندونيسيا ومصر والأردن وباكستان، بحسب بث تلفزيوني مباشر.

وقالت وسائل إعلام دولية إن ترامب عرض في الاجتماع، خطة أمريكية بشأن إنهاء الحرب في غزة ومستقبل القطاع الفلسطيني.

وأثناء خروجه من مقرّ الاجتماع، صرّح ترامب: “اجتماعي مع قادة عرب ومسلمين بشأن غزة كان عظيما”، دون إيضاحات.

وفي بداية الاجتماع، قال ترامب إن هذا الاجتماع “هام جدا لوضع حدّ للحرب في غزة”.

وأضاف ترامب أن “هذا هو أهمّ اجتماع أعقده اليوم.. عقدت 32 اجتماعا في هذا المكان”.

واستدرك: “ولكن هذا هام جدا بالنسبة لي، لأننا سننهي شيئا كان من المفترض ألا يحدث”، دون تفاصيل.

وخلال الاجتماع قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن “الوضع سيئ في غزة، ونحن هنا لفعل كل ما في وسعنا لإنهاء الحرب وإعادة الرهائن”.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول إسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة كان “مثمرا للغاية”.

وفي حديثه للصحافيين في نيويورك عقب الاجتماع، قال أردوغان إنه سيجري نشر بيان مشترك صادر عن الاجتماع، وإنه “مسرور” بنتائجه، لكنه لم يخض في التفاصيل.