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21 وفاة جديدة بسبب كورونا في كوريا الشمالية.. وكيم جونغ أون يحذّر

الشروق أونلاين
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21 وفاة جديدة بسبب كورونا في كوريا الشمالية.. وكيم جونغ أون يحذّر
ح.م
كيم جونغ أون

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية عن تسجيل 21 حالة وفاة بفيروس كورونا. بعد تسجيل أولى حالات الإصابة يوم الخميس 12 ماي.

وقد حذّر زعيم البلاد كيم جونغ أون في اجتماع لمكتبه السياسي، من أنّ البلاد تواجه اضطرابات كبيرة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن كيم جونغ أون وصف الوضع “بأنه يعتبر من أكبر الاضطرابات منذ تأسيس البلاد”.

كما حثّ كيم “السلطات المعنية على تعلّم الدروس المستفادة من الإجراءات الناجحة للسيطرة على كورونا في الدول الأخرى، مثل الصين”.

وحسب مصادر رسمية فقد سجّلت إصابة 52.440 شخصا في كوريا الشمالية بأعراض الحمى في الفترة من أواخر أفريل إلى 13 ماي. وقالت المصادر إن 280.810 منهم يتلقّون العلاج.

كما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 27 حالة. وقد أعلنت بيونغ يانغ رسميا عن أول حالة إصابة بكورونا منذ ظهور الوباء.

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