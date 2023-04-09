21 يوما أمام الأساتذة لإنهاء دروس الفصل الثالث

غيابات بالجملة عقب استئناف الدراسة في اليوم الأول

سجل استئناف الدراسة عقب انقضاء العطلة الربيعية، غيابات بالجملة وسط التلاميذ والأساتذة والعمال على حد سواء، إذ سيدخل الأساتذة في سباق مع الزمن، لاستكمال ما تبقى من المقرر الدراسي السنوي، لينتقلوا مباشرة إلى مرحلة برمجة الفروض المحروسة، والتي ستنطلق في 28 أفريل الجاري، على أن يتم الشروع بعدها في إجراء البكالوريا و”البيام” التجريبيين وكذا اختبارات الفصل الدراسي الثالث والأخير لباقي المستويات التعليمية.

وأفادت مصادر مطلعة لـ”الشروق” بأن مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، قد وقفوا في اليوم الأول من استئناف دروس الفصل الدراسي الثالث والأخير من الموسم الدراسي الجاري، على غيابات بالجملة، وسط التلاميذ والأساتذة والإداريين والعمال على حد سواء، مرجعين السبب إلى توقيت الدراسة في رمضان، الذي تم تعديله ليتلاءم والشهر الفضيل.

وأكدت مصادرنا أنه نظرا لضيق الوقت وقصر الفصل الدراسي الثالث والأخير، فإن الأساتذة سيدخلون في سباق مع الزمن، بدءا من 9 أفريل الجاري، لإنهاء ما تبقى من البرنامج الدراسي السنوي، والمقدر بثلاثة أسابيع دراسة فعلية فقط، لينتقلوا مباشرة إلى مرحلة تنظيم الفروض المحروسة، والتي ستنطلق بتاريخ 28 أفريل، حيث سيكون لزاما على المربين الالتزام ببرمجة فرض محروس واحد في كل مادة تعليمية.

ويتم بعد ذلك الشروع في إجراء اختبارات الفصل الثالث والأخير، وذلك بدءا من تاريخ 28 ماي المقبل، وتمتد إلى غاية الفاتح جوان القادم، لفائدة تلاميذ أقسام الثانية والثالثة والرابعة من التعليم الابتدائي، لتشرع المتوسطات والثانويات في إجراء الاختبارات ابتداء من تاريخ 21 ماي وتستمر إلى غاية 25 منه، لفائدة تلاميذ أقسام الأولى والثانية والثالثة من التعليم المتوسط، وتلاميذ أقسام الأولى والثانية ثانوي.

وأضافت المصادر نفسها، بأن تلاميذ أقسام الخامسة ابتدائي، سيكونون على موعد مع إجراء امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي في دورته الأولى، والذي سينطلق في 30 أفريل الجاري ويستمر إلى غاية 23 ماي المقبل، إذ سيتم اختبارهم في 12 مادة تعليمية، ببرمجة اختبار تقييمي كتابي يوما بعد يوم.

كما أشارت نفس المصادر إلى أن تلاميذ أقسام الرابعة متوسط، سيجتازون امتحان شهادة التعليم المتوسط التجريبي أو ما يصطلح عليه “بالبيام الأبيض”، في الفترة بين 15 و17 ماي المقبل، أي على مدار ثلاثة أيام، على أن يتم برمجة امتحان شهادة البكالوريا التجريبي أو “البكالوريا البيضاء”، بدءا من تاريخ 14 ماي ويمتد إلى غاية 18 منه، لفائدة تلاميذ أقسام الثالثة ثانوي، وذلك لأجل تحضيرهم نفسيا وبيداغوجيا وتربويا، لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا، الذي سيجرى في الفترة بين 11 و15 جوان المقبل.