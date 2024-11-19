211 اتحاد رياضي تحصل على “كود” التصويت

تمهيدا لإعلان السعودية مستضيفا لمونديال 2034

طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” كلَّ الاتحادات الرياضية الـ 211 في العالم تحديد العضو المشارك في مؤتمر “الفيفا” الاستثنائي المقرر (عن بُعد) في الـ 11 من ديسمبر المقبل، لمنحه كود التصويت على اختيار مستضيف كأس العالم 2034، حيث ينتظر أن يعلن المؤتمر السعودية بلداً مستضيفاً للمونديال.

وكشف ماتياس جرافستروم، الأمين العام للاتحاد الدولي، خلال تعميم رسمي اطلعت عليه صحيفة “الاقتصادية” السعودية، أنه استعدادًا لمؤتمر الـ”فيفا” الاستثنائي، يشترط تسجيل رئيس الاتحاد أو عضو معين من قبل الرئيس فقط، وقال: “سيُطلب من جميع الاتحادات الأعضاء تقديم الاسم الكامل والمنصب وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول لمندوبهم الرئيسي خلال عملية التسجيل الإلكتروني، وسيتم إرسال رابط عملية التسجيل بشكل فردي إلى كل اتحاد عضو تم اختياره”. وأضاف: “بعد الانتهاء من عملية التسجيل، سيتم توفير منصة عبر الإنترنت لكل مندوب رئيسي مسجل، وتحتوي المنصة على جدول الأعمال والوثائق المطلوبة وستتضمن أيضًا وحدة التصويت عبر الإنترنت للمندوبين الرئيسيين للإدلاء بأصواتهم”.

وأوضح التعميم أنه بموجب النظام الأساسي، لكل اتحاد عضو صوت واحد في مؤتمر الـ “فيفا” الاستثنائي، وزاد: “سيتلقى المندوب الرئيسي لكل اتحاد عضو التعليمات اللازمة حول كيفية الوصول إلى المنصة عبر الإنترنت، وسيتم إخطار المندوب الرئيسي بفتح التصويت على المنصة عبر الإنترنت عبر عنوان البريد الإلكتروني المقدم في أثناء عملية التسجيل، كما سيتلقى المندوب الرئيسي أيضًا التفاصيل حول كيفية الوصول إلى جلسة زووم الكونجرس الاستثنائي، ويمكن لأي مندوبين متبقين (حتى اثنين لكل اتحادين عضوين) اختيار متابعة جلسة زووم مع المندوب الرئيسي أو إذا لم يتمكنوا من القيام بذلك، مشاهدتها من خلال البث عبر الويب”.

علما أن السعودية تقدمت لاستضافة كأس العالم 2034 بخطة تشمل 15 ملعبًا موزعة على 5 مدن رئيسية. الرياض تستحوذ على النصيب الأكبر بـ8 ملاعب، منها استاد الملك سلمان (92 ألف متفرج) واستاد الملك فهد (80 ألف متفرج) مع ملاعب جديدة مثل استاد المربع، واستاد روشن. أما في جدة، فستضيف 4 ملاعب أبرزها مدينة الملك عبد الله الرياضية مباريات البطولة.