214 مليون دولار للحاجيات الإنسانية للاجئين الصحراويين

الأمم المتحدة تكشف عن 173 ألف و600 مقيم بمخيمات تندوف

أعلنت الأمم المتحدة، عبر وكالاتها والجهات الفاعلة الإنسانية، عن خطة لتلبية احتياجات اللاجئين الصحراويين، بمبلغ للتمويل بـ214 مليون دولار أمريكي، في الوقت الذي شددت على أن المعاناة تطال 90 بالمائة من السكان الصحراويين المقيمين بمخيمات تندوف، من انعدام الأمن الغذائي أو هم عرضة لعدم الأمان الغذائي، مما يؤدي إلى تدهور غذائي حاد، خاصة بين الفئات الأكثر ضعفا، ولاسيما الأطفال، حيث يعاني 1/10 أطفال من سوء التغذية الشديد.

وجاء ذلك خلال ندوة بفندق شيراتون العاصمة، الثلاثاء، حضرها ممثلون عن سفارات جنوب إفريقيا وفرنسا وكندا والصحراء الغربية وكرواتيا وبولونيا ودول مانحة للاجئين الصحراويين.

وبالمناسبة، ذكر منسق الأمم المتحدة بالجزائر، اليخاندرو الفاريز، أن الهيئة قد بذلت عبر وكالاتها جهودا كبيرة في تصميم خطة لتعزيز فعالية الأعمال الإنسانية من أجل تلبية احتياجات اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف، بما يكفل لهم عدم إهمال أي شخص، من خلال تحالف قوي ومستدام يشمل جميع الجهات الفاعلة الإنسانية الثمانية والعشرين في الميدان.

وأضاف المتحدث أن وثيقة خطة الاستجابة للاجئين الصحراويين SRRP تشمل مجمل احتياجات 173.600 صحراوي مقيم في المخيمات للفترة 2024-2025 والتي تقدر بـ214 مليون دولار أمريكي.

وتهدف هذه الموارد إلى تأمين الاستقرار الغذائي ومعالجة المتطلبات الغذائية داخل مخيمات اللاجئين وتعزيز إتاحة التعليم وضمان إمدادات مياه مأمونة وتقديم خدمات الحماية، بما في ذلك الحالة المدنية والاحتياجات الخاصة وتعزيز الظروف الصحية، بالإضافة إلى ذلك توجد تدابير لتنويع أنشطة سبل العيش للتخفيف من الآثار السلبية لتقلب المساعدات الإنسانية ومن تأثير ارتفاع الأسعار العالمية في أسواق الغذاء.

من جانبه، قال السفير الصحراوي بالجزائر عبد القادر الطالب عمر، إن إقرار الأمم المتحدة برقم اللاجئين الصحراويين الذي يصل إلى 173600 هو رد على النظام المغربي الذي يدحض الرقم الحقيقي للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف..