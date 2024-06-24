2149 مليار لتأمين سيّارات الجزائريين في 90 يومًا

فتح الاستيراد للوكلاء المعتمدين أتاح تحقيق أرباح تجاوزت 161 مليار

بلغ رقم أعمال قطاع تأمين السيارات 2149 مليار سنتيم خلال الثلاثي الأوّل للسنة الجارية، وحققت شركات التأمين العمومية والخاصة والمختلطة إنتاجا إضافيا برقم أعمال عادل 161 مليار سنتيم، وهذا بفعل فتح مجال استيراد السيّارات ومنح الاعتمادات لعدد هام من الوكلاء بداية من شهر مارس 2023، ووصول أزيد من 150 ألف مركبة للموانئ الوطنية وفق الإحصائيات الأخيرة لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

وحسب حصيلة المجلس الوطني للتأمينات، التي اطلعت عليها “الشروق”، حقق رقم التأمين عن المخاطر ارتفاعا كبيرا خلال سنة 2024 عادل 39 مليار دينار بزيادة عادلت 279.4 مليون دينار، في الثلاثي الأوّل للسنة الجارية مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك نتيجة انتعاش بعض الشعب على غرار التأمين عن السيارات التي تمثل 54 من حصة التأمين عن المخاطر.

وارتفعت نسبة التأمين عن السيارات خلال التسعين يوما الأولى من سنة 2024 بـ8.2 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية وهو ما يعادل من حيث المبلغ 1.618 مليار دينار، وبلغ رقم أعمال الشعبة 21.490 مليار دينار مقارنة مع السنة الماضية عندما عادل رقم أعمال هذا الفرع 19.811 مليار دينار.

ووفق ذات التقرير، فإن مرد هذه الأرباح إلى منح اعتمادات استيراد السيارات الجديدة لوكلاء المركبات المعتمدين انطلاقا من شهر مارس 2023 والتي شملت فيات واوبل وشيري وجيلي ومتعاملين آخرين، وطبق ذات التقرير ارتفعت نسبة عقود تأمين السيارات مطلع السنة الجارية بـ6.7 بالمائة، مع ارتفاع حجم عقود التأمين الإلزامي بـ7.9 بالمائة، أما فيما يخص التأمينات الاختيارية للسيارات فقد انتزعت حصة 81.1 بالمائة من رقم الأعمال الخاص بالشعبة “خيار الزبائن لحفاظ على مركباتهم الجديدة”، عكس ما تم تسجيله خلال الثلاثي الأول لسنة 2023، حيث سجل هذا التأمين انكماشا بنسبة 2.3 بالمائة.

وفي السياق، عادل إنتاج تأمين السيارات للشركات العمومية خلال نفس الفترة 14.279 مليار دينار وإنتاج الشركات الخاصة 6.930 مليار دينار والشركات المختلطة 0.220 مليار دينار وبلغ هذا الإنتاج فيما يتعلّق بالتأمينات الإلزامية 2.370 مليار دينار لدى الشركات العمومية و1.670 مليار دينار لدى الشركات الخاصة و0.104 مليار دينار لدى الشركات المختلطة وبالنسبة للأخطار غير الإلزامية فقد عادل إنتاج الشركات العمومية 11.908 مليار دينار و5.259 مليار دينار للشركات الخاصة و0.209 مليار دينار للشركات المختلطة.

وعموما تطوّرت تصريحات فرع السيارات لدى شركات التأمين بـ6.1 بالمائة خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية من حيث المبلغ و10 بالمائة من حيث العدد، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى تطوّر استعمال المنصة الرقمية.

وتم تسجيل خلال نفس الفترة تصريحات عادلت 13.577 مليار دينار بزيادة بلغت 0.779 مليار دينار كما تمت تسوية ملفات بقيمة 10.266 مليار دينار بزيادة قدرت بـ0.367 مليار دينار مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، كما ينتظر أصحاب السيارات المسجلون خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية تعويضات لدى شركات التأمين تعادل 44.357 مليار دينار بزيادة قدرت بـ4.128 مليار دينار.

ومن حيث العدد تم تسجيل 309 ألف و467 ملف وتمت تسوية 172 ألف و371 ملف وينتظر أصحاب 1.522 مليون ملف التعويضات، وبلغت نسبة تسوية الملفات عموما خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية 9.8 بالمائة بانخفاض عادل 16.1 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية.