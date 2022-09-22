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الجزائر

219 إنابة قضائية دولية لاسترجاع الأموال الجزائرية المهربة

الشروق أونلاين
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219 إنابة قضائية دولية لاسترجاع الأموال الجزائرية المهربة
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كشف بيان السياسة العامة للحكومة 2022، في الشق المتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة عن إصدار 219 إنابة قضائية دولية.

وجاء في بيان السياسة العامة للحكومة أنه في إطار تنفيذ المسعى الشامل الذي أقره رئيس الجمهورية لاسترداد الأموال الناتجة عن الفساد تم إطلاق إنابات  دولية جديدة لتحديد وحجز ومصادرة الأموال المنهوبة إلى الخارج حيث تم  إطلاق 219 إنابة قضائية دولية نفذت 43 منها وتجري معالجة 156 منها من قبل السلطات القضائية الأجنبية المعنية.

وأوضح البيان أنه تم الحرص على إحباط محاولات إخفاء أو تبديد عائدات الفساد بفضل جهاز اليقظة الذي تم وضعه لهذا الغرض مما سمح باسترجاع أملاك عقارية منقولة هامة وتفادي تهريب أموال للخارج.

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