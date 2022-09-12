22 ألف مترشح لمسابقة الكفاءة المهنية للمحاماة

تنظم يومي 17 و18 سبتمبر عبر 15 مركزا

يستعد حوالي 22 ألف مترشح لاجتياز المسابقة الوطنية لشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة يومي 17 و18 سبتمبر الجاري عبر 15 مركز امتحان بكليات الحقوق عبر جامعات الوطن، وهذا من أجل التنافس على 2000 منصب حسب ما حددته مداولة مجلس اتحاد منظمات المحامين الجزائريين.

وأكد النقيب الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين إبراهيم طايري للشروق على توفير كل الإمكانات والاستعدادات بالتعاون مع وزارتي العدل والتعليم العالي من أجل إنجاح المسابقة التي تعتبر الأولى في تاريخ مهنة المحاماة بالجزائر وبعد إنشاء مدرسة عليا للمحاماة، وذكر أن عدد المترشحين بلغ حوالي 22 ألف موزعين عبر 15 مركزا جامعيا، وتم تحضير كل الإمكانات من أجل إنجاح المسابقة وتهيئة مراكز التصحيح والترميز على مستوى مركزي، وفي ذات السياق تحصي كلية الحقوق بسعيد حمدين حوالي 5 آلاف مترشح للمسابقة.

وأضاف النقيب الوطني بأن عملية التصحيح ستتم على مستوى مركزي، حيث ستتكفل لجنة وطنية تضم ممثلين عن وزارة العدل ووزارة التعليم العالي ومنظمات المحامين بذلك، فيما تم تجنيد الأساتذة والمحامين من أجل الحراسة، وبعد الإعلان عن قائمة الناجحين في المسابقة الكتابية سيتم – يقول – إجراء مسابقة شفوية للناجحين لاختيار2000 منهم حسب مداولة مجلس الاتحاد، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع 300 على المدرسة الوطنية للمحاماة الكائن مقرها بسيدي عيسى ولاية المسيلة، والباقي على المراكز المخصصة بجامعات الوطن، وقال طايري إن التكوين الذي سيتلقاه الطلبة الناجحون سيدوم لمدة سنة حسب القانون الجديد.

وستنظم المسابقة وفقا للقرار الوزاري المشترك الصادر شهر مارس 2022 الذي يحدد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، حيث ستتضمن المسابقة اختبارات كتابية للقبول، واختبارا شفويا للقبول النهائي، إذ تهدف الاختبارات الكتابية إلى الكشف عن “قدرات المترشّح في التفكير والتحليل والتلخيص والتعبير عن أسلوبه وكذا تقييم معلوماته القانونية”.

في حين يهدف الاختبار الشفوي للقبول النهائي إلى “تقييم مدى تفتّح فكر المترشح وشخصيته واستعداده لممارسة مهنة المحاماة، وكذا الحكم على قدراته في التعبير الشفوي”.

وسيجتاز المترشحون على مدار يومين اختبارات في كل من الإجراءات المدنية أو المنازعات الإدارية، قانون العقوبات أو الإجراءات الجزائية، القانون المدني، القانون التجاري، اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية).