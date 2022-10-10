22 ألف متعامل في مجال استرجاع النفايات وتدويرها

بلغ عدد المتعاملين الممارسين لمختلف الأنشطة المتعلقة باسترجاع وتدوير النفايات حوالي 22 ألف متعامل، حسب ما أفادت به، الاثنين بالجزائر، مديرة بالمركز الوطني للسجل التجاري.

وفي تصريح لـ”واج” على هامش الطبعة الـ6 للصالون الدولي لاسترجاع وتثمين النفايات “ريفاد 2022″، أوضحت مديرة التعاون والاتصال لدى المركز، نجاة عولمي، أن عدد الأشخاص الطبيعيين الممارسين للنشاطات المتعلقة بتدوير النفايات بمختلف أنواعها بلغ لغاية 9 أكتوبر الجاري 14900 شخص، فيما تجاوز عدد الأشخاص المعنويين في نفس المجال 7000 شخص، ليبلغ العدد الإجمالي حوالي 21900 شخص.

وأضافت أن استرجاع المواد غير المعدنية يمثل النشاط الأكثر استقطابا لهؤلاء المتعاملين، حيث بلغ عدد الأشخاص الطبيعيين الممارسين لهذا النشاط 3947 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص المعنويين 1551 شخص.

ويأتي نشاط إزالة ومعالجة النفايات في المرتبة الثانية من حيث استقطاب التجار، إذ يبلغ عدد الأشخاص الطبيعيين 2945 فيما يبلغ عدد الأشخاص المعنويين 1548 شخص، حسب نفس المصدر.

من جهته، يمثل نشاط استرجاع المعادن القديمة ومعالجة النفايات الصناعية المتعددة، أيضا أحد أهم النشاطات التي يزاولها متعاملو هذا المجال، بـ3034 شخص طبيعي و87 شخصا معنويا، وفقا لأرقام عولمي.

وإجمالا، يقدر عدد النشاطات المتعلقة باسترجاع النفايات وتدويرها، بـ16 نشاطا، حسب المسؤولة.