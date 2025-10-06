22 لاعبا فلسطينيا يستعدّون لِمواجهة المنتخب المحلي

كشف اتحاد فلسطين لكرة القدم مساء الإثنين، عن القائمة الجديدة لِمنتخب بلاده صنف الأكابر.

وضمّت قائمة الناخب الوطني الفلسطيني إيهاب أبو جزر 22 لاعبا، يستعدّون لِمواجهة الفريق المحلي الجزائري ودّيا ومرّتَين.

ويحتضن ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة أطوار هاتَين المواجهتَين، الخميس المقبل والأحد الموالي.

هذا وكان وفد منتخب فلسطين لِكرة القدم قد حلّ بِالجزائر، الإثنين.

وتنتظر منتخب فلسطين مواجهة ليبيا في نوفمبر المقبل، لِنيل بطاقة المشاركة في كأس العرب، المبرمجة بِقطر ما بين الفاتح والـ 18 من ديسمبر القادم. فيما تأهّل محلّيو “الخضر” بِصفة مباشرة، بِاعتبارهم حاملو اللقب.