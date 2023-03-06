22 نصيحة لحماية أطفالك من الاختطاف

في ظل حوادث الاعتداء على الأطفال واختطافهم، باتت الأسرة الجزائرية في حيرة من أمرها في كيفية توفير الحماية لأبنائها من الأشخاص السيئين.

وبقدر ما يبدو الأمر صعبا، إلا أن تطبيق بعض الإرشادات وتعليمها للأطفال من شأنها أن تحميهم من الخطر وتوفر لهم الأمان.

إرشادات السلامة للأطفال

-احفظ رقم هاتفك والديك وعنوان البيت.

-إذا كنت خائفا من شخص ما، أهرب إلى مكان مزدحم بالناس.

-لا تدع أي شخص على الهاتف أو عند الباب يعلم أنك في المنزل بمفردك.

-إذا ضللت الطريق في مركز تجاري، اطلب المساعدة من أقرب متجر ثم أبقى في مكانك حتى يتم العثور عليك.

– استعمل كل ما لديك من قوة لصد الخاطف، كالصراخ، الركل، العض.

– تعلم رياضية قتالية تجعلك قادر على الدفاع عن نفسك وقت الحاجة.

-أخبر والديك أو أي شخص بالغ موثوق به إذا طلب منك أحدهم أن تفعل شيئا يجعلك تشعر بعدم الارتياح.

-استأذن والديك لاستعمال الانترنت.

– لا تربط علاقة صداقة أو تعارف مع أي شخص على الانترنت.

-لا تخفي على والديك أمر تهديدك من طرف أي شخص، وفق موقع allprodad.

نصائح لأولياء الأمور

– قم بإعداد كلمة سر مع طفلك في حالة الطوارئ، وعلمهم ألا يذهبوا مع أي شخص ما لم يعرفوا كلمة السر.

-أنشئ خريطة للحي الذي تعيش فيه حتى يعرف أطفالك إلى أين يذهبون إذا تعرضوا للتهديد. وأشر إلى المواقع الآمنة، فقد يكون صديقا أو جارا أو متجرا أو شرطة أو مركز إطفاء.

-علّم أطفالك تجنب الاختصارات عبر المناطق المظلمة أو ذات الإضاءة الخافتة عندما يسيرون من مكان إلى آخر.

– تأكد من أنك تعرف كيفية العثور على أطفالك أو الاتصال بهم في جميع الأوقات.

-علم أطفالك ألا يركبوا سيارة مع غرباء أبدا تحت أي ظرف من الظروف.

– لا تترك أطفالك أبدا دون رقابة في السيارة، بحسب موقع huffpost.

-إذا اضطر أطفالك إلى ركوب السيارة بالقوة، أطلب منهم أن يحاولوا الخروج منها على الفور.

ـ إذا كانت السيارة ذات أربعة أبواب، فيمكن للأطفال القفز بسرعة إلى المقعد الخلفي ومحاولة الخروج منها.

ـ علمهم مكان وجود المزلاج في صندوق السيارة حتى يتمكنوا من الخروج إذا تم إغلاق السيارة عليهم.

– تذكر ما يرتديه طفلك كل يوم حتى إذا وقع اختطاف تمكنت من ذكر مواصفات طفلك والملابس التي كان يرتديها

-احتفظ دائما بصور حديثة لطفلك، فإذا كان مفقودا يمكنك وضع هذه الصور بسرعة في أيدي الشرطة.

-لا تضع اسم طفلك على ملابسه إذا كان في الروضة، فيمكن للخاطفين أن ينادون عليه باسمه فيعتقد أنهم يعرفونه ولا خوف عليه منهم.

– لا تدع ابنك يغيب عن ناظريك عندما تكونوا في حديقة للألعاب أو في أي مكان مزدحم.