220 ألف حالة إصابة جديدة بأعراض كورونا في كوريا الشمالية

أعلنت سلطات كوريا الشمالية يوم السبت عن تأكيد 220 ألف حالة إصابة جديدة بأعراض فيروس كورونا. بعد 9 أيام عن تسجيل أول إصابة في البلاد.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، فقد ظهرت أعراض الحمى على 219.030 شخصًا. كما تمّ الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بالفيروس.

وارتفع بذلك عدد وفيات الوباء في البلاد إلى 66 حالة، فيما أعلن عن تماثل 281.350 مريضا للشفاء.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بأعراض كورونا في كوريا الشمالية، أكثر من 2.46 مليون شخص، في بلد يبلغ عدد سكانه 25 مليون نسمة.