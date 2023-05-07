227 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية للراغبين بالاستثمار في الجنوب

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في بيان لها الأحد، عن تحديد وعاء عقاري ثالث موجّه للمستثمرين المهتمين بالزراعات الاستراتيجية عبر ولايات الجنوب، بمساحة إجمالية تفوق 227 ألف هكتار.

وأفاد ذات البيان أنه سيتم فتح باب الترشح للاستفادة منها في “القريب العاجل”، حيث تتوزع هذه الأوعية العقارية المقدرة مساحتها بـ 227483 هكتار عبر 40 محيط في ثمان ولايات:

أدرار: 29622 هكتار موزعة على 7 محيطات،

ورقلة: 33114 هكتار موزعة على 4 محيطات،

تميمون: 20273 هكتار موزعة على 4 محيطات،

تقرت: 19507 هكتار موزعة عبر 5 محيطات،

المنيعة: 14546 هكتار موزعة على 3 محيطات،

جانت: 20964 هكتار موزعة عبر 3 محيطات،

إليزي: 71911 هكتار موزعة عبر 11 محيط،

الأغواط: 17466 هكتار موزعة على 3 محيطات.

وسيتم فتح المنصة الرقمية للتمكن من إيداع ملفات الترشح للمحيطات المختارة من طرف المستثمرين “في القريب العاجل”، حسبما جاء في بيان الوزارة.